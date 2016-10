Digitalisierung erfolgreich bewältigen: Kompetenz und Know-how für zukunftsfähige IT-Infrastrukture

Beim Forum für IT-Transformation & Infrastruktur 2020 am 11. Oktober in Hamburg diskutieren fünf große Unternehmen aus den Bereichen Unified Endpoint Management und Security die Themen der Zukunft / five(9)s geht der Frage nach, mit welchen Strategien Unternehmen jeder Größe den Sprung in die Cloud meistern.

Digitalisierung von Prozessen, Cloud, Key-Management, Vorbeugung im Kampf gegen Ransomware, ITAM, Workspace Management, Softwareverteilung und Prozessoptimierung: Um bei der Digitalisierung mit allen Entwicklungen Schritt zu halten, müssen Unternehmen viele verschiedene Aspekte im Blick behalten. Beim Forum für IT-Transformation & Infrastruktur 2020 am 11. Oktober 2016 von 13 bis 17 Uhr in Hamburg präsentieren mit AppSense, LANDESK, five(9)s, Nexthink und WinMagic fünf große Unternehmen aus den Bereichen Unified Endpoint Management und Security ihre Herangehensweisen, wie Anwender ihre IT-Infrastruktur für das Jahr 2020 fit machen und der Digitalisierung mit Know-how und Kompetenz begegnen.

Mit ihrer breit gefächerten Agenda richtet sich die Veranstaltung im „HanseGourmet“ direkt über den St. Pauli-Landungsbrücken an Anwender und Entscheider der IT-Branche und präsentiert Lösungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Den Auftakt des Forums bildet der Vortrag zum Thema „Windows 10 Migration einfach meistern – Ransomware effektiv verhindern“ von Uwe Rechkemmer, Enterprise Accoung Manager bei AppSense. Im Anschluss richtet Rainer Schindlmayr, Presales Manager, LANDESK, den Fokus darauf, wie sich mit LANDESK Workspaces Benutzerproduktivität und IT-Effizienz steigern lassen.

Die große Frage danach, ob Unternehmen reif für die Cloud sind, beleuchtet Jörg Simon, CEO von five(9)s, in seiner Keynote „Cloud Ready? Strategische Wege in die Cloud, für jede Unternehmensgröße“. Wie Enduser IT Analytics mit Nexthink anwenden können, erläutert Nils Haza, Consultant von Nexthink. Beim letzten Vortrag des Forums stehen Daten im Mittelpunkt. Daniel Reppmann, Sales Director DACH, WinMagic, zeigt auf, mit welchen bewährten Praktiken Unternehmen mit ihren Daten in einer digitalen und globalisierten Welt sicher und konform bleiben.

Im Anschluss an die Forumsbeiträge können die Teilnehmer die Gelegenheit nutzen, in entspannter Atmosphäre und bei Fingerfood Networking zu betreiben und ihre Kontakte zu intensivieren. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung. Agenda und Anmeldung sind abrufbar unter: http://1844950.hs-sites.com/forum-f%C3%BCr-it-transformation

Über five(9)s

2006 gegründet ist five(9)s ein hochqualifizierter Softwareanbieter, spezialisiert auf Business-Process-Lösungen im Client-Management-Bereich. Als einer der größten LANDESK Partner entwickelt five(9)s – neben dem Vertrieb von LANDESK Lösungen – einzigartige Software, um LANDESK Produkte und Infrastrukturen auf der ganzen Welt noch effizienter für den Benutzer zu gestalten. Making IT easier – unter dieser Devise vereinfacht five(9)s die Bedienbarkeit der hochkomplexen Technologien durch Automatisierung und erweitert gleichzeitig deren Funktionalität und Einsatzmöglichkeiten. Mit Partnern wie Microsoft, Nexthink und Sophos bietet five(9)s den Kunden Software auf höchstem Niveau, mit den höchsten Sicherheitsstandards und maximalem Effizienzgewinn. Das Team von five(9)s vereint mehr als fünfzehn Jahre LANDESK Expertise mit technologischem Mehrwert unter einem Dach. Die Zentrale ist am Standort Alzenau in Deutschland. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.five9s.de