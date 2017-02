Direktzugverbindung zwischen Kiel und Triest offiziell eröffnet

Im Rahmen einer Feierstunde wurde am 22. Februar im italienischen Triest die neue direkte Zugverbindung zwischen Adria und Ostsee – zwischen den Häfen Triest und Kiel – offiziell eröffnet. Der Kieler Hafen weitet sein Angebot im kombinierten Ladungsverkehr damit weiter aus.

Dr. Dirk Claus, Geschäftsführer der Seehafen Kiel GmbH & Co. KG, in seinem Grußwort: „Dies ist ein bedeutender Schritt für den Logistikstandort Kiel. Der Zug ist die ideale Verbindung für den schnellen Gütertransport zwischen Ostsee und dem östlichen Mittelmeer.“ Die Endpunkte des Zuges Kiel und Triest sind gleichzeitig Ausgangspunkte für leistungsfähige Fährlinien nach Skandinavien und in die Türkei. Initiator der Direktzugverbindung ist das Logistikunternehmen Ekol. Der Weitertransport von und nach Schweden erfolgt mit den Schiffen der Stena Line. Dirk Claus: „Der neue Direktzug wird weitere Verkehre von der Straße auf die Schiene verlagern und ist ein Vorzeigeprojekt auf dem europäischen TEN-T-Korridor zwischen Adria und Ostsee.“

Der Direktzug startet jeden Mittwoch in Triest und trifft am Folgetag in Kiel ein. Der Zug besteht aus sechzehn Doppeltaschenwagen und kann 32 Ladeeinheiten befördern. Akzeptiert werden Trailer, Wechselbrücken und Container. Zunächst wird die Schienenverbindung einmal je Woche und Richtung bedient. Die Transitzeit für die 1.360 km lange Strecke beträgt 26 Stunden. Dirk Claus: „Von Kiel erreichen die Waren ihre Empfänger in Norddeutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen. Der Schwedenkai stärkt seine Hub-Funktion für Nordeuropa.“ Direkter Anschluss besteht an die Fährschiffe der Stena Line, die den schwedischen Hafen Göteborg am Freitagmorgen um 9.15 Uhr erreichen. Für Dänemark und den norddeutschen Raum bestimmte Ladungseinheiten werden am Kieler Schwedenkai von Lkw-Zugmaschinen direkt aufgenommen. Abhängig von der Nachfrage soll der Fahrplan des Zuges künftig auf zwei Rundläufe je Woche verdichtet werden.

Dirk Claus: „Unternehmen aus vier europäischen Ländern haben über Monate mit großem Engagement an der Umsetzung dieses Projektes gearbeitet. Bei unseren Partnern möchte ich mich für die gute und vertrauensvolle Kooperation bedanken. Ich bin überzeugt, dass der intermodale Verkehr zwischen dem Ostseeraum und dem Mittelmeer weiter stark an Bedeutung gewinnen wird. Mit der Direktzugverbindung von Triest nach Kiel eröffnen sich ganz neue Transportmöglichkeiten.“ Im kombinierten Ladungsverkehr wurden im vergangenen Jahr etwa 29.000 Ladungseinheiten via Kiel umgeschlagen. In diesem Jahr sollen es mehr als 30.000 Einheiten werden.

Quelle: Seehafen Kiel

Quelle: mylogistics.net