Doppelt ausgezeichnet: Der Gebrüder Weiss-Geschäftsbericht

Der Gebrüder Weiss Geschäftsbericht 2015 wurde am 4. November mit dem Red Dot Award 2016 ausgezeichnet. Die Verleihung des renommierten Designpreises fand im Konzerthaus Berlin statt.

„Wir erzählen in 52 Geschichten, was das Unternehmen und die Logistikbranche im vergangenen Jahr besonders bewegt hat. Dass dieses neue Konzept ankommt, ist eine besondere Auszeichnung für alle Beteiligten“, so Frank Haas, Marketing- und Kommunikationsleiter bei Gebrüder Weiss. Der Red Dot Award würdigt die weltweit kreativsten Kampagnen, Konzepte und Marketingstrategien eines Jahres. Insgesamt beteiligten sich 7.838 Unternehmen aus 46 Ländern an dem Award.

German Design Award 2016

Bereits im Oktober hatte das Gebrüder Weiss Jahrbuch den German Design Award in der Kategorie ‚Excellent Communications Design Books‘ gewonnen. Das Jury-Urteil: „Als weltweit tätiges Logistikunternehmen hat Gebrüder Weiss im Jahrbuch etwas zu erzählen und berichtet glaubhaft und nah von Projekten, Orten und Menschen“.

Zur Online-Version des Geschäftsberichts gelangen Sie hier: Gebrüder Weiss Jahrbuch 2015

Quelle: Gebrüder Weiss

Quelle: mylogistics.net