DPD Austria erklärt 2017 zum Jahr der Investitionen

DPD Austria wird 2017 insgesamt mehr als 4,5 Mio. Euro investieren. Der Großteil fließt in den Ausbau der Depots, wobei der Hauptumschlagplatz in Linz/Hörsching im Mittelpunkt steht. Zudem wird in Salzburg – nach der Seestadt Aspern in Wien – ein weiterer City Hub etabliert, gibt das Unternehmen in einer Presseaussendung bekannt.

„Wir sehen es als unsere Verpflichtung als führender privater Paketdienstanbieter innovative Paket-Logistikkonzepte unter dem Aspekt der Elektromobilität voranzutreiben. Seit September 2016 stellen wir in der Seestadt Pakete lärm- und CO2-arm mit einem Elektrolastenrad bzw. einem Elektrotransporter zu. Dieses System wollen wir weiter ausbauen“, erklärt Geschäftsführer Rainer Schwarz.

Auf das Jahr 2016 blickt Österreichs führender privater Paketdienst zufrieden zurück. Es wurden 43,8 Mio. Pakete befördert, ein Plus von rund 2,5 Mio. Paketen gegenüber dem Vergleichszeitraum 2015. Dies bedeutet eine tägliche Paketanzahl von durchschnittlich 175.000, die vorwiegend in Österreich versendet und zugestellt wurden. Im Privatkunden-Paketversand steht ein Wachstum um 17 Prozent zu Buche.

Bei den Auslandsdestinationen ist nach wie vor Deutschland mit einem Anteil von 69 Prozent die Nummer 1. Auf den weiteren Plätzen landen Italien und Tschechien. Mehrheitlich erfolgte der Paketversand für Businesskunden – nämlich zu 83 Prozent. Die restlichen 17 Prozent waren private Versender und Empfänger. Rechnet man zur Jahrespaketmenge auch das Express Service unter der Marke primetime dazu, erhöht sich die beförderte Menge im Jahr 2016 um weitere 2 Mio. Pakete.

Als besondere Neuerung verfügt DPD Austria seit dem letzten Herbst über ein Bewertungssystem im B2C-Bereich, das die Kundenzufriedenheit abfragt. Rainer Schwarz: „Sobald ein Paket beim Empfänger zugestellt beziehungsweise ein solches im Shop abgegeben wurde, laden wir unsere Kunden entweder per E-Mail oder direkt im Paket Navigator dazu ein, unsere Paket-Services zu bewerten.“ In fünf Monaten wurden bereits rund 130.000 Bewertungen abgegeben, die durchschnittlich mit 3,6 von 4 möglichen Sternen ausfielen.

Quelle: oevz.com