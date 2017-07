DPD Austria eröffnet City Hub in Salzburg

DPD Austria – Österreichs führender privater Paketdienst – stellt mit der Eröffnung des City Hubs in der Stadt Salzburg erneut unter Beweis, wie wichtig innovative Logistik im urbanen Raum ist.

„Neben der Versorgungsverantwortung ist uns die gesellschaftliche und ökologische Verantwortung sehr wichtig. Dementsprechend arbeiten wir laufend an innovativen Konzepten und Lösungen für die Paketzustellung auf der letzten Meile. Mit den City Hubs und der Feinverteilung der Sendungen per Lastenfahrrad, setzen wir zusätzlich ein klares Zeichen im Sinne der Nachhaltigkeit“, so Mag. Rainer Schwarz, Geschäftsführer von DPD Austria.

Mit dem E-Lastenfahrrad bereits über 1.000 Pakete in Salzburg ausgeliefert

Umweltfreundlich, lärm- und CO2-arm – so werden die Pakete in der Stadt Salzburg seit kurzem von DPD zugestellt. Auf einer Strecke von rund 70 Kilometern sind zwei Paket-Zusteller mit den E-Lastenfahrrädern unterwegs, die jeweils über 1,5 m³ Ladevolumen verfügen. Bis zu 70 Pakete finden im Rad Platz und werden pro Tour zugestellt. Das Durchschnittsgewicht eines transportierten Paketes liegt bei ca. 1,7 kg.

City Hub als Verteilerzentrum und Paketshop

Der DPD City Hub in Salzburg – betrieben durch den DPD-Gesellschafter Lagermax – wurde Anfang Juni eröffnet und dient auch als einer von insgesamt 28 DPD Pickup Paketshops in der Stadt Salzburg, in denen Pakete, die nicht an die Empfänger zugestellt werden können, gelagert werden und von den Empfängern zu attraktiven Öffnungszeiten abgeholt werden können. Der Paketshop steht selbstverständlich auch für die Aufgabe und Retoursendung von Paketen zur Verfügung. Nach dem City Hub in der Seestadt Aspern in Wien ist dies der zweite Paketshop, der im Eigenbetrieb von DPD geführt wird.