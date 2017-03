DPD Austria mit HERMES Verkehrs.Logistik.Preis 2017 ausgezeichnet

DPD Austria – Österreichs führender privater Paketdienst – freut sich über eine Auszeichnung der besonderen Art: Bei der HERMES Gala in der Wiener Hofburg wurde DPD mit dem HERMES Verkehrs.Logistik.Preis 2017 in der Kategorie „Bester KMU“ für den City Hub in der Seestadt Aspern in Wien ausgezeichnet.

„Wir freuen uns sehr, dass wir für unser City Hub in der Seestadt Aspern den HERMES Verkehrs.Logistik.Preis 2017 als bester KMU entgegennehmen dürfen. Wir sind sehr stolz auf dieses Projekt mit dem wir uns als innovatives, österreichisches Unternehmen positionieren und unter Beweis stellen, wie wichtig uns als führender Paketlogistik-Anbieter die Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft ist“, so Rainer Schwarz, Geschäftsführer DPD Austria, anlässlich der Preisverleihung in der Wiener Hofburg.

Innovationsprojekt DPD City Hub überzeugte hochkarätige Jury

Die 15-köpfige Expertenjury unter dem Vorsitz von Alexander Klacska, Bundesspartenobmann Transport und Verkehr der WKÖ, wählte aus den drei nominierten Projekten – neben DPD Austria waren GLS Austria und Berger Logistik in der Endausscheidung – den City Hub in der Seestadt Aspern als Sieger-Projekt im Bereich „Bester KMU“ aus. Mit dem City Hub in der Seestadt Aspern setzt DPD Austria ein starkes Zeichen für innovative Logistik im urbanen Raum. Entwickelt hat DPD dies im Rahmen des Projekts EMILIA (Electric Mobility for Innovative Freight Logistic in Austria), einem dreijährigen Leuchtturmprojekt des Klima- und Energiefonds.

„Als Österreichs führender privater Paketdienstanbieter versuchen wir innovative Logistikkonzepte auch unter dem Aspekt der Elektromobilität voranzutreiben. Ziel des ersten City Hubs in Wien ist es, die Pakete der Seestadt vor Ort kurzfristig zwischenzulagern, um sie in weiterer Folge mit einem Elektrolastenrad und einem Elektrotransporter umweltfreundlich, lärm- und CO2-arm in Aspern zuzustellen“, umreißt Rainer Schwarz das ausgezeichnete Projekt.

HERMES Verkehrs.Logistik.Preis für innovative Leistungen

Der HERMES Verkehrs.Logistik.Preis ist die höchste Auszeichnung für herausragende Leistungen in der österreichischen Verkehrs- und Logistikwirtschaft. Unternehmen werden für besondere Leistungen in den Kategorien Bildung, Nachhaltigkeit, bester KMU, Next Generation und Sicherheit, ausgezeichnet. Zudem wird der Ehrenpreis „Entrepreneur“ an Persönlichkeiten in der Transport- und Verkehrswirtschaft für das Lebenswerk vergeben. Als Preis überreicht wird der „HERMES-Stab“ – das Symbol für Wirtschaft und Verkehr.

Foto: Der Gewinner des HERMES Verkehrs.Logistik.Preises in der Kategorie „Bester KMU“ und seine Gratulanten: Alexander Klacska, Bundesspartenobmann Transport und Verkehr der WKÖ, Rainer Schwarz, Geschäftsführer DPD Austria, und Dorothee Bär, parlamentarische Staatssekretärin im deutschen Verkehrsministerium und Koordinatorin der deutschen Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik (vlnr). Foto: feelimage