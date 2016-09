DPD Austria: Neue Lösung für die letzte Meile

DPD Austria – Österreichs führender privater Paketdienst – setzt mit der Eröffnung eines City Hubs in der Seestadt Aspern in Wien ein Zeichen für innovative Logistik im urbanen Raum. Dies geschieht im Rahmen von EMILIA (Electric Mobility for Innovative Freight Logistics in Austria), einem dreijährigen Leuchtturmprojekt des Klima- und Energiefonds.

Ziel des ersten City Hubs in Wien ist es, die Pakete der Seestadt vor Ort kurzfristig zwischen zu lagern, um sie in weiterer Folge mit einem Elektrolastenrad und einem Elektrotransporter umweltfreundlich, lärm- und CO2-arm in Aspern zuzustellen. Mag. Rainer Schwarz, Geschäftsführer von DPD Austria, erwartet in der Startphase ein Aufkommen von 50 Paketen am Tag.

Der DPD City Hub erfüllt zusätzlich eine weitere wichtige Funktion: Er dient als Pickup Paketshop, in dem Pakete, die nicht zugestellt werden können, eine Zwischenlagerung bis zur Abholung durch den Empfänger durchlaufen. Er steht aber auch für die Aufgabe von Paketen zur Verfügung.

Erstmals eröffnet ein privater Paketdienst-Anbieter in Österreich einen Paketshop, der im Eigenbetrieb geführt wird. Mag. Rainer Schwarz: „Mit dem City Hub machen wir die Marke DPD erlebbar und bieten den Kunden ein umfangreiches Service, wie zum Beispiel Paketaufgabe und –abholung, Umverfügungen mittels Paket Navigator in den Shop und Live-Tracking.“

www.dpd.at

Quelle: oevz.com