DPD baut für 16 Millionen Euro ein neues Paketsortierzentrum in Steinen

Der internationale Paket- und Expressdienstleister DPD baut sein deutschlandweites Netzwerk aus und investiert rund 16 Millionen Euro in ein neues Paketsortierzentrum in Steinen. Nahe der schweizerischen Grenze bei Lörrach siedelt sich DPD auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern an. Zu Beginn werden am neuen Standort rund 80 Personen beschäftigt sein, die Kapazitäten am Standort können zukünftig noch deutlich ausgebaut werden.

„Der neue Standort in Steinen ist eine wichtige Ergänzung unserer Infrastruktur im Südwesten Deutschlands”, erläutert Thomas Ohnhaus, Regionalgeschäftsführer Süd bei DPD Deutschland. „Durch diese Investition sind wir noch besser auf die steigenden Paketmengen vorbereitet, die DPD vor allem beim Versand an private Empfänger erwartet. Mein besonderer Dank geht an die Gemeinde Steinen, die unsere Neuansiedlung in sehr konstruktiver und professioneller Weise ermöglicht hat.“

Nach Inbetriebnahme im Herbst 2017 wird der 78. Standort von DPD Deutschland vor allem das bestehende Paketdepot in Freiburg entlasten. Von Steinen aus bedient DPD den äußersten Südwesten Deutschlands im Dreiländereck und am Hochrhein, auch der Südschwarzwald bis in Höhe Müllheim wird von Steinen bedient werden. Zu Beginn sollen in Steinen täglich bis zu 10.000 Pakete umgeschlagen werden, zunächst werden dafür 80 Arbeitskräfte im Einsatz sein. Diese Kapazität kann in Zukunft noch weiter ausgebaut werden. Verantwortlicher Generalunternehmer ist die List Bau Nordhorn GmbH & Co. KG, als Investor ist die DAL Deutsche Anlagen-Leasing beteiligt.

Das neue Depot in Steinen wird sich durch eine besonders hohe Energieeffizienz auszeichnen. So wird für die Warmwasserbereitung eine eigene Solaranlage genutzt, die Beheizung wird über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe erfolgen. Darüber hinaus führt der neue Standort zu kürzeren Anfahrtswegen als zuvor, was den Umfang transportbedingter CO2-Emissionen senkt. Das Umwelt- und Energiemanagementsystem von DPD ist nach den Normen DIN 14001 und DIN 50001 zertifiziert, zudem hat sich DPD Deutschland zu einem vollständig klimaneutralen Paketversand verpflichtet.

Quelle + Bildquelle: DPD

Quelle: mylogistics.net