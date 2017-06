Druva tritt der Cloud Security Alliance (CSA) bei

Druva, Marktführer für Cloud-Datenschutz und Informationsmanagement, ist der Cloud Security Alliance (CSA) beigetreten. Die weltweite Sicherheitsallianz definiert und gibt Best-Practice-Empfehlungen weiter, die eine sichere Cloud-Computing-Umgebung gewährleisten. Als aktives Mitglied der CSA hilft Druva bei der Wissensvermittlung, wie Unternehmen ihre Cloud-Computing-Projekte unter Berücksichtigung von Datenschutzstandards bestmöglich umsetzen.

Unterstützung von Cloud-First-Strategien für mehr Sicherheit und Datenschutz

Druva bietet als erstes Unternehmen ein Produktportfolio, das Kunden mit einem Cloud-First-Ansatz dabei hilft, ihre kritischen Geschäftsdaten in der Cloud zu verwalten, zu schützen und individuelle Geschäftsanforderungen einzuhalten. Durch Migration ihrer IT-Systeme auf Cloud-Umgebungen reduzieren immer mehr Unternehmen ihre Kosten und vereinfachen ihr Datenmanagement. Hier hilft Druva durch eine Produktstrategie, die Unternehmen sowohl mehr Datensicherheit durch den Einsatz von Cloud-Lösungen als auch einen höheren Schutz der in Cloud-Applikationen verwahrten Daten bietet.

Steigende Nutzung von Cloud-Applikationen und Verlagerung von Datensicherheitsstrategien in die Cloud

„Die Partnerschaft mit Druva ist ein wichtiger Zugewinn für die Cloud Security Alliance und stärkt unsere Anstrengungen, IT-Experten über empfehlenswerte Sicherheits- und Cloud-Computing-Standards in Kenntnis zu setzen“, erklärte dazu Jim Reavis, CEO bei der CSA. „Wir wollen allen IT-Verantwortlichen das neueste Fachwissen über IT-Sicherheit zur Verfügung stellen, mit denen Organisationen die Sicherheit ihrer Cloud-Installationen aufrechterhalten. Der Zugang zu dieser expandierenden Community ermöglicht IT-Profis die Durchsetzung effektiver Sicherheitsprozesse beim Einsatz von Cloud-Lösungen in ihren Unternehmen.“

Allianz soll Kundenerfolg und Best-Practice-Vorgaben für Cloud-Sicherheit besser unterstützen

Jaspreet Singh, CEO bei Druva, sagte dazu: “Die Cloud ist das Standardbetriebssystem für Unternehmen im 21. Jahrhundert. Immer mehr wichtige Geschäftsapplikationen verlagern sich in die Cloud, so dass eine Cloud-First-Strategie beim Datenschutz zur Voraussetzung für geschäftlichen Erfolg wird. Cloud-basierte Datensicherheit bedeutet, dass Informationen vor unbefugten Blicken sicher sind und als Backup-Kopien vorliegen, um Gefahren durch Verschlüsselungstrojaner und Datenverlust zu vermeiden. Druva unterstützt Unternehmen dabei, ihre Datenschutzstrategie in der Cloud umzusetzen, wobei wir höchste Sicherheits-, Auditierungs- und Archivierungsstandards bei der Speicherung von Daten befolgen, die jetzt in Cloud-Applikationen und nicht wie früher in klassischen Rechenzentren lagern.“

Singh weiter: „Wir haben unlängst alle miterlebt, welche Auswirkungen großflächige Ransomware-Attacken auf Unternehmen weltweit haben. Als Lehre daraus müssen Organisationen ihre IT-Strategie auf solche Angriffe vorbereiten. Die Cloud kann diesen Umstellungsprozess vereinfachen und unnötige Kosten sowie hohen Managementaufwand vermeiden. Im Sinne einer allgemein höheren Sicherheit freuen wir uns deshalb auf die Zusammenarbeit innerhalb der Cloud Security Alliance.“

Druva-Technologien werden für die Public Cloud entwickelt und nutzen die Plattformen Amazon AWS sowie Microsoft Azure in über 30 Regionen weltweit, um globalen Anbietern die Einhaltung gesetzlicher Datenschutzrichtlinien zu ermöglichen. So stellt Druva sicher, dass die Daten deutscher Mitarbeiter ausschließlich in Deutschland gespeichert und gesetzeskonform gepflegt werden, aber trotzdem von Unternehmensseite aus weltweit abgerufen werden können.

Über die Cloud Security Alliance

Die Cloud Security Alliance (CSA) ist die weltweit führende Organisation, die sich der Definition und Durchsetzung von Best Practices verpflichtet hat, um eine sichere Cloud-Computing-Umgebung zu gewährleisten. CSA profitiert von dem geballten Know-how von Branchenfachleuten, Verbänden, Regierungen sowie seinen Geschäfts- und Privatmitgliedern, um Forschung, Aufklärung, Zertifizierung, Events und Produkte in Zusammenhang mit der Cloud-Sicherheit anzubieten. Die Aktivitäten, das Wissen und das weitverzweigte Netz der CSA kommen der gesamten Community im Dunstkreis der Cloud zugute – von Dienstleistern und Kunden über Regierungen und Unternehmer bis hin zur Assurance-Branche — und stellen ein Forum bereit, das breitgefächerten Partnern die gemeinsame Erarbeitung und Pflege eines vertrauenswürdigen Cloud-Ökosystems ermöglicht. Weitere Informationen gibt es unter www.cloudsecurityalliance.org.