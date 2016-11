DSV mit neuem Logistikzentrum in Prag

Am 26. Oktober fand die offizielle Eröffnung der neuen DSV-Logistikanlage in Prag statt. Sämtliche Aktivitäten – Air & Sea, Road und Solutions – sind nun an dem neuen 23.000 m² großen Standort zusammengefasst.

Die neue Anlage wurde Ende August fertiggestellt. Der Umzug ging im September über die Bühne. Der Geschäftsbereich Solutions zog als erster ein, gefolgt von Road (zuvor auf zwei Standorte aufgeteilt) und schließlich Air & Sea. Am neuen Standort arbeiten nun insgesamt 300 Beschäftigte.

Die neue Anlage umfasst:

-) 3.000 m² Bürofläche (Air & Sea und Road)

-) 7.000 m² / 71 Rampen am Cross-Docking-Terminal (Road)

-) 13.000 m² Lagerfläche (Solutions)

Mikael Kjeldgaard, MD, von DSV Air & Sea CZ, fasst zusammen: „Nicht nur dass wir unsere drei Geschäftsbereiche unter einem Dach zusammenfassen wollten, benötigte auch unsere neue Organisation mehr Platz, und zum Glück war es in letzter Minute noch möglich, eine weitere Etage zum Bürogebäude hinzuzufügen.“

„Der Hauptgrund für den Entschluss zum Standortwechsel war einerseits die Nähe zu unseren früheren Standorten in Dobrovíz und Prag-Ruzyně, und andererseits dass wir ein Cross-Docking-Terminal und ein Lager entsprechend unserer spezifischen Anforderungen sowie mit genügend Platz für zukünftige Erweiterungen bauen wollten“, erklärt Petr Chocholatý, MD, von DSV Road CZ.

www.dsv.com

Quelle: oevz.com