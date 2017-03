DTC Spedition (Nürnberg) wird „A Company of Gebrüder Weiss“

Das internationale Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss übernimmt von der bisherigen Eigentümerfamilie Diehl mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Jänner 2017 die Deutsche Transport Compagnie Erich Bogdan GmbH & Co. KG (DTC). Das fränkische Unternehmen mit Standorten in Nürnberg, Loßburg und Lüdenscheid beschäftigt rund 240 Mitarbeiter und wird als 100%ige Tochtergesellschaft in das Netzwerk von Gebrüder Weiss integriert. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden.

Gegründet im Jahr 1946 in Berlin besitzt DTC hohe Expertise im nationalen und internationalen Landverkehr, Warehousing und Kontraktlogistik, in der Projektlogistik und Verzollung sowie bei Luft- und Seefrachttransporten. Als Mitglied der System Alliance Europe ist das Unternehmen seit vielen Jahren ein wichtiger Partner für Gebrüder Weiss und verfügt über ausgezeichnete Kundenbeziehungen.

„Mit der Integration der DTC in unser eigenes Niederlassungsnetz bieten wir unseren Kunden ab sofort im süddeutschen Raum Transportlogistik-Lösungen aus einer Hand“, sagt Wolfgang Niessner, Vorstandsvorsitzender bei Gebrüder Weiss.. Das Unternehmen werde künftig unter‚ Deutsche Transport Compagnie Erich Bogdan GmbH & Co. KG‘ mit dem Zusatz ‚A Company of Gebrüder Weiss‘ firmieren. Das bewährte Team unter den derzeitigen Geschäftsführern Manfred Heuer und Roland Kuhn bleibe weiterhin bestehen.

Im Zentrum der Logistikaktivitäten liegt der DTC Hauptsitz in Nürnberg, der die süddeutschen Gebrüder Weiss-Standorte in Passau, Memmingen, Lindau, Aldingen und Esslingen ergänzen wird. Mit einer Umschlagsfläche von 11.500 m² und 19.200 m² Logistikfläche eignet sich der fränkische Standort als Drehscheibe für Transporte zwischen Deutschland und Österreich sowie Richtung Mittel- und Südosteuropa.

Mit rund 6.500 Mitarbeitern, 150 firmeneigenen Standorten und einem vorläufigen Jahresumsatz von 1,36 Mrd. Euro (2016) zählt Gebrüder Weiss zu den führenden Transport- und Logistikunternehmen Europas. Unter dem Dach der Gebrüder Weiss Holding AG mit Sitz in Lauterach (Österreich) fasst das Unternehmen neben seinen Hauptgeschäftsbereichen Landtransporte, Luft- und Seefracht sowie Logistik auch eine Reihe von hoch spezialisierten Branchenlösungen und Tochterunternehmen zusammen – darunter u.a. die Logistikberatung x|vise, tectraxx (Branchenspezialist für High-Tech-Unternehmen), inet-logistics (Softwarelösungen für Transportmanagement TMS), dicall (Kommunikationslösungen, Marktforschung, Training), Rail Cargo (Bahntransporte) und der Gebrüder Weiss Paketdienst, Mitgesellschafter des österreichischen DPD. Diese Bündelung ermöglicht es dem Konzern, schnell und flexibel auf Kundenbedürfnisse zu reagieren.

www.dtc.de; www.gw-world.com

Quelle: oevz.com