Duvenbeck mit neuer Lagerhalle in Brasov, Rumänien

Die neu errichtete Lagerhalle der SC Duvenbeck Logistik S.R.L. in Brasov (Rumänien) befindet sich in 300 Meter Entfernung vom Hauptgebäude und wurde vor Kurzem in Betrieb genommen. Auf circa 3.700 m² Fläche werden dort diverse Waren verschiedener Kunden (Automobilteile, Papier, Stahl etc.) gelagert. Ein Ausbau des Lagers auf eine Fläche von insgesamt 12.000 m² ist bereits in Planung.

Direkt neben der Lagerhalle befindet sich eine neue Bürofläche mit circa 450 m², welche von 36 Mitarbeitenden der Buchhaltung genutzt wird. Weitere Standorte des Familienunternehmens in Rumänien befinden sich in Arad, Bistrita, Bukarest, Pitesti und Ploiesti.

Die Duvenbeck Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Bocholt und mehr als 35 Standorten in 8 europäischen Ländern zählt zu den führenden Full-Service-Logistikdienstleistern für die Automobil-, Getränke- und Kunststoffindustrie sowie für die landwirtschaftliche Fahrzeugindustrie. Das Unternehmen beschäftigt europaweit etwa 5.500 Mitarbeiter, die mehr als 200.000 m² Lagerfläche bewirtschaften und 1.500 eigene Lkw-Züge disponieren.

www.duvenbeck.de

Quelle: oevz.com