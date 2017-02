DWSV e.V. veranstaltet „Bayerischen Verladertag Binnenschifffahrt“ in Passau

Der Deutsche Wasserstraßen- und Schifffahrtsverein Rhein-Main-Donau e.V. (DWSV) veranstaltet am 9.3.2017 (13 – 17 Uhr) in Kooperation mit der IHK Niederbayern den „Bayerischen Verladertag Binnenschifffahrt“ in Passau. Die Veranstaltung stellt die Marktanforderungen der Ur-Verlader in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit Systempartnern wie Logistikdienstleistern und Infrastrukturanbietern sollen die zukünftigen Möglichkeiten und Grenzen des Systems „Binnenschifffahrt“ ausgelotet werden.

Im Dialog zwischen Binnenschifffahrt, verladender Industrie, Häfen und Infrastrukturdienstleistern sollen Bestandsaufnahme und Perspektiven des Gütertransports auf der Binnenwasserstraße (Main, Main-Donau-Kanal, Donau) erörtert und die Transportmöglichkeiten dargestellt werden. Außerdem soll ein Austausch über die Erwartungen der Verlader an den Gütertransport auf der Wasserstraße stattfinden. Praxisbeispiele sollen Erwartungen und Erfahrungen der Verlader darlegen und Möglichkeiten sowie Grenzen zur Nutzung der Wasserstraße ausloten. Außerdem soll die Veranstaltung den politischen Entscheidungsträgern Wege für die zukünf­tige Gestaltung des Wassertransportes im Binnenland aufzeigen bei der bedarfsgerechten Entwicklung von Infrastrukturen, bei Transportange­boten sowie beim Schaffen von administrativen Rahmenbedingungen

Die Teilnehmer erwarten Erfahrungsberichte renommierter Verlader von MAN Diesel & Turbo, Firmengruppe Max Bögl, Knauf Gips und Pollmeier Massivholz. Bei der Podiumsdiskussion stehen folgende Experten Rede und Antwort: Martin Staats (Bundesverband der deutschen Binnenschifffahrt e.V.), Joachim Zimmermann (Bundesverband Öffentlicher Binnenhäfen e.V.), Nicolai von Rimscha (Oberste Baubehörde im Bayerischen Staats­ministerium des Innern für Bau und Verkehr), Heinrich Schoppmann (Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt), Andreas Löffert (ZV Hafen Straubing-Sand), Norbert Nowak (Rhenus SE & Co. KG), Uwe Veres-Homm (Fraun­hofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, Nürnberg). Den Teilnehmern bietet der Bayerische Verladertag Binnenschifffahrt im Rahmen des Programms sehr gute Möglichkeiten zum Austausch mit den Branchen­experten.

Informationen zum Bayerischen Verladertag Binnenschifffahrt und die Möglichkeit zur Registrierung gibt es unter: http://schifffahrtsverein.de/ (Registrierungscode: BVBN2017). Anmeldeschluss ist der 03.03.2017.

DWSV Deutscher Wasserstraßen- und Schifffahrtsverein e.V.

Der Deutsche Wasserstraßen und Schifffahrtsverein mit Sitz in Nürnberg wurde 1892 gegründet. Der DWSV versteht sich als Stimme und zentrale Plattform für leistungsfähige Wasserstraßen. Das DWSV-Netzwerk umfasst rund 160 Mitglieder aus den Bereichen Binnen- und Personenschifffahrt, Flusskreuzfahrten, Logistik- und Industrieunternehmen, Kommunen, Infra­strukturbetreibern, Institutionen und Verbänden.

Ziel des DWSV ist der Aus­bau und Erhalt der Wasserstraßeninfrastruktur mit regionalem Fokus auf der Main-Donau-Wasserstraße als eine der wichtigs­ten Binnenwasserstraßen Europas. Die Vision des DWSV ist eine hochwer­tige und durchgängig be­fahrbare Wasserstraße von der Nordsee bis zum Schwarzen Meer. Der DWSV informiert über die Entwicklung der Main-Donau-Wasserstraße, ihren ökonomischen und ökologischen Nutzen sowie die Notwendigkeit ihrer In­standhaltung bzw. des weiteren Infrastruktur­ausbaus. Dadurch soll die Attraktivität der Wasserstraße als Verkehrsträger für Binnen- und Personen­schifffahrt gesteigert und die Akzeptanz in der Öffentlichkeit verbessert werden.