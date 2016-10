Effiziente Produktionsversorgung mit inconsoWMS S

Am Standort Diepholz betreibt die Lemförder Logistik GmbH (LemLog) ein Lager der ZF Friedrichshafen AG, einem weltweit führenden Technologiekonzern in der Antriebs- und Fahrwerktechnik mit 122 Produktionsgesellschaften in 26 Ländern. Für eine effiziente Ressourcensteuerung wurde die Softwarelandschaft des Lagers umfassend modernisiert. Als Warehouse Management Lösung wurde inconsoWMS S ausgewählt. Die Implementierung und Produktivsetzung des Lagerverwaltungssystems erfolgte durch die inconso AG binnen weniger Monate.

Den Kern des Retrofit-Projektes bildete die Einführung einer lagerlogistischen Gesamtlösung, um die optimale Bestandsführung und durchgängig transparente Produktionsversorgung sicherzustellen. Der Logistiksoftwarespezialist inconso implementierte unter diesen Zielsetzungen das neue Warehouse Management System samt integrierter Materialflusskomponente mit Anbindung ein vierfachtiefes automatisches Kleinteilelager (AKL), das die gesamte SAP-betriebene Produktion beliefert. Das Neusystem inconsoWMS S verwaltet somit rund 26.000 Lagerplätze inklusive der Materialflussstrategien.

Standard-Dialoge des inconsoWMS S liefern für Leitstandmitarbeiter jederzeit Überblick über abzuwickelnde Einlagerungs-, Kommissionier- und Auslagerungsprozesse. Projektspezifische Web-Dialoge an jeder Auslagerbahn sichern darüber hinaus die korrekte Behälterauslagerung und Transportwagenbestückung im Warenausgang, während alle Lagerbewegungen zentral dokumentiert und zusammengeführt werden, um für statistische Erhebungen zur Verfügung zu stehen.