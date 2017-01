Eimskip erwirbt Kühllogistikunternehmen Mareco aus Belgien

Eimskip hat durch die Übernahme von 80 Prozent der Anteile an der Spedition Mareco N.V. seine Position in der weltweiten Kühllogistik gestärkt. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Antwerpen in Belgien. Das aktuelle Management-Team wird auch weiterhin mit 20 Prozent an der Gesellschaft beteiligt sein und den Betrieb verwalten. Mareco beschäftigt 26 Personen an zwei Standorten, 22 in Antwerpen und vier in Sao Paulo in Brasilien.

Mareco konzentriert sich auf Kühllogistikdienstleistungen, vor allem Exporte aus der ganzen Welt nach West-, Zentral- und Südafrika. Hauptgüter sind Meeresfrüchte, Huhn, Schwein und Rind. Der Jahresumsatz des Unternehmens beläuft sich auf rund 60 Mio. Euro, mit einem EBITDA von 5-6 Prozent bei über 32.000 TEU Transportaufkommen pro Jahr.

Die Übernahme wird auf 16,6 Mio. Euro geschätzt – vorbehaltlich der Finanzergebnisse des Unternehmens für das Jahr 2016 – und wird mit Barmitteln und durch Kredit finanziert. Mareco wird mit Anfang des Jahres ein Teil der Eimskip-Gruppe.

Eimskip ist ein führendes Transportunternehmen im Nordatlantik mit Verbindungen zu internationalen Märkten und ist spezialisiert auf weltweite Speditions-Dienstleistungen, mit der Vision, Exzellenz bei Transportlösungen und Dienstleistungen zu bieten. Das Unternehmen wurde im Jahr 1914 gegründet und notiert mit seinen Aktien an der Nasdaq Island-Börse. Es betreibt ein Netz aus 60 Niederlassungen in 20 Ländern, sowie 20 Schiffe und beschäftigt rund 1.680 Mitarbeiter. Etwa die Hälfte der Umsätze stammen aus Geschäftsaktivitäten außerhalb Islands.

www.eimskip.com

Quelle: oevz.com