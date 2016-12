Ein Flugzeug voller Weihnachtsbäume

Alle Jahre wieder in der Adventszeit sind die Bäuche der Austrian Flugzeuge prall gefüllt. Der Grund für den Winterspeck der rot-weiß-roten Flotte sind tausende Tonnen Fracht, die Austrian Airlines als Kooperationspartner der Lufthansa Cargo AG, speziell in der Vorweihnachtszeit, transportiert. Allein in den ersten zwei Dezemberwochen waren das rund 2.000 Tonnen Geschenke, Weihnachtspost und sonstige Fracht.

Eine besondere Fracht hatte heuer ein Langstreckenflugzeug der Type Boeing 767 an Bord. Das Großraumflugzeug brachte eine Ladung voller Weihnachtsbäume auf die Malediven. Mit genau 246 Christbäumen – das entspricht 4,5 Tonnen – ging es in einer Boeing 767 nach Malé, die Hauptstadt der Malediven. Vom 80 Zentimeter großen Bäumchen bis zum 5,75 Meter langen Nadelriesen war alles dabei. Möglich macht das die sogenannte Belly-Fracht. Im Rahmen einer Kooperation mit der Lufthansa Cargo AG, nutzt Austrian Airlines effektiv freie Kapazitäten in den Unterdecks der Passagierflugzeuge und nimmt diverse Frachtsendungen mit an Bord. Im Falle der Christbäume verlangt der Transport der sensiblen Fracht ausgeklügelte Kühllösungen, damit die Nordmanntannen von der Ernte bis zur Auslieferung frisch bleiben. Aber nicht nur Nadelbäume, auch Weihnachtspost und Geschenke finden ihren Weg in die Bäuche der rot-weiß-roten Flotte.

Das Frachtaufkommen im Dezember steigt dank Geschenken, Weihnachtspost und Bestellungen erwartungsgemäß gegenüber November an. Im Jahr 2015 gab es eine Steigerung von November auf Dezember um rund 4 Prozent. Auch das Postaufkommen steigt im Dezember im Vergleich zum November um 20 Prozent. Ein Großteil der Sendungen geht dabei in die USA.

„Grundsätzlich können wir die Bäuche aller verfügbaren Austrian Flugzeuge mit Sendungen beladen. Das reicht von der Dash 8-Q400 bis hin zur Boeing 777“, so Hasso Schmidt von Lufthansa Cargo in Wien. Mit einem Gesamtjahresvolumen von rund 60.000 Tonnen geflogener Fracht und Post, transportiert Austrian Airlines rund 5 Prozent des Frachtaufkommens für Lufthansa Cargo. Austrian Airlines führt täglich über 300 Flüge zu 130 Destinationen weltweit durch. Die Reise der meisten Sendungen geht von Wien nach Thailand, China und die USA. Eine ausgefeilte Logistik sorgt dafür, dass die Fracht gerade zur Weihnachtszeit pünktlich unter Christbäumen auf der ganzen Welt landet.

Seit 2010 fließen die Frachttätigkeiten von Austrian Airlines Flugzeugen in die Transportaktivitäten von Lufthansa Cargo mit ein. Alleine die Boeing 777 der Austrian Airlines kann als Passagiermaschine im Schnitt 15 Tonnen Fracht auf einem Interkontinentalflug transportieren, die Boeing 767 in etwa 10 Tonnen. Auch ein Airbus A320 bietet Platz für bis zu zehn Standardcontainer.

Quelle: Austrian Airlines

Quelle: mylogistics.net