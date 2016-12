Ekol erwirbt Mehrheit am Terminal Molo VI im Hafen Triest

Ekol Logistics hat am 6. Dezember 65 Prozent der Anteile der Europa Multipurpose Terminals (Molo VI), der Betreibergesellschaft ihrer Terminalaktivitäten für die RoRo-Dienste und Ganzzugverkehre im Hafen Triest, erworben. Die Akquisition wird in einer Presseinformation als Ergänzung zum neuen RoRo-Terminal in Yalova in der Türkei bezeichnet, das Anfang 2017 den Betrieb aufnimmt.

In Triest plant die türkische Transportlogistikgruppe mittelfristig Investitionen dahingehend, dass am Molo VI zukünftig zeitgleich zwei RoRo-Schiffe abgefertigt werden können und die Kapazität für die intermodalen Bahnverkehre auf bis zu 10 Rundläufe am Tag steigt. Das derzeit auf Verschiffungen von / nach Türkei und Griechenland fokussierte Angebot soll in den nächsten Jahren eine Ausdehnung nach Israel und Ägypten erfahren.

Die derzeit mit 110.000 Einheiten im RoRo-Verkehr und etwa 70.000 Einheiten auf der Schiene im Jahr bezifferte Abfertigungskapazität soll in 2017 auf 140.000 RoRo- und 100.000 Bahn-Sendungen wachsen.

Francesco Parisi, Eigentümer der gleichnamigen Triester Spedition und bisheriger Hauptgesellschafter der Europa Multipurpose Terminals, erwartet sich von der neuen Eigentümerstruktur ein fortgesetztes Wachstum sowohl am Molo VI als auch im Hafen Triest.

www.ekol.com

Quelle: oevz.com