Ekol expandiert in die Neuwagenlogistik

Das Know-how und die Erfahrung von Ekol in der Autoteilelogistik ist ein wichtiger Faktor für das aktuelle Geschäftsvolumen des türkischen Unternehmens und kommt auch beim ersten Schritt in die Neuwagenlogistik ab Oktober 2016 zum Einsatz. Ufuk Kececioglu, ein absoluter Fachmann in diesem Segment, wurde zum General Manager ernannt.

Ufuk Kececioglu hatte seit 2001 verschiedene leitende Positionen bei Omsan Logistics inne. Seit Beginn seiner Karriere bei Uyum Tekstil, konnte er 28 Jahre Erfahrung in der Branche sammeln. Nach einer kurzen Station bei der Profilo Holding, arbeitete er von 1993 bis 2001 in der Logistikabteilung von Tofaş.

Ufuk Kececioglu schloß sein Studium am Industrial Engineering Department der Technischen Universität Yıldız im Jahr 1988 ab und spricht fließend Englisch.

Das Logistikunternehmen Ekol nahm seinen Betrieb im Jahr 1990 auf. Es gehört mit 6.500 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von integrierten Logistikdienstleistungen in der Türkei und in Europa und betreibt Distributionszentren mit 750.000 m² Innenfläche in der Türkei, Deutschland, Italien, Griechenland, Frankreich, der Ukraine, Bosnien-Herzegowina, Rumänien, Ungarn, Spanien, Polen, Iran, der Tschechischen Republik und Bulgarien.

Ekol ist der Eigentümer von 5 Ro-Ro-Schiffen sowie 5.500 Transporteinheiten. Dank der intermodalen Lösungen werden umgerechnet 230.000 Bäume pro Monat eingespart.

Quelle: oevz.com