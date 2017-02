Ekol expandiert in Polen

Erst im Mai 2015 trat Ekol Logistics in den polnischen Markt ein. Nun vergrößert sich das Unternehmen mit einem weiteren Lager in Koninko (bei Posen).

Die neue Lagereinheit in der Nähe von Poznan ist ein Cross-Dock-Lager für internationale Sammeltransporte. Es liegt an der Autobahn A2 (Ost – West) und gleichzeitig nahe an einem Zugterminal. Der Standort wurde aufgrund von firmenpolitischen Gesichtspunkten, eine breite Palette an intermodalen Dienstleistungen anzubieten, ausgewählt.

„Die Gesamtkapazität unseres neuen Lagers beträgt 2.100 qm. Wir haben sieben Laderampen und ein großes Einfahrtstor. Das Lager ist beheizt und kann verschiedene Produktgruppen bedienen. Neben Cross-Docking verfügt der neue Standort über die Möglichkeit, ein Hochregallagersystem zu installieren. „- sagt Marcin Trawczyński, Geschäftsführer von Ekol in Poznań.

Da Ekol auf intermodale Transporte spezialisiert ist, wurde hier der perfekte Standort ausgesucht. Kunden werden dadurch unterschiedliche Transporte ermöglicht.

„Neben Sosnowiec ist das Lager bei Poznań unsere zweite Investition in ein Cross-Dock-Lager hier in Polen. 2017 werden wir auch ein Lager in Breslau eröffnen. In Polen befinden sich bereits 5 Ekol Filialen: in Sosnowiec, Poznan, Wrocław, Łódź und in Warschau. In den nächsten Wochen werden wir in Tychy ein 6. Büro eröffnen. „- fügt Artur Pohl, Country Manager von Ekol Polen hinzu.

Obwohl Ekol weniger als zwei Jahre im polnischen Markt ansässig ist, werden bereits mehr als 60 Mitarbeiter beschäftig. Der geschätzte Umsatz für 2016 beträgt 16 Mio. EUR.

„In Europa werden Sendungen, die aus der Türkei oder aus Griechenland nach Polen geschickt werden, mit einer Ro-Ro-Fähre von Istanbul (mit einem Zwischenstopp in Lavrio bei Athen) bis zum Hafen von Triest transportiert. Vom italienischen Hafen aus wird die Strecke mit dem Zug bis nach Ostrava zurückgelegt, dann auf der Straße nach Sosnowiec. Derzeit bieten wir 8 regelmäßige wöchentliche Zugverbindungen zwischen Ostrava und Trieste an“, so Artur Pohl.

Ekol´s intermodale Lösungen werden durch zusätzliche Dienstleister wie nationaler und internationaler Straßentransport (für verschiedene Sendungsvolumina), Kontraktlogistik und spezialisierte Zolldienste unterstützt. Zurzeit ist Ekol international in 14 Ländern mit über 5.500 eigenen Transporteinheiten unterwegs. Zusätzlich fahren wöchentlich 48 Blocktrains zwischen Triest und Köln, Kiel oder Ludwigshafen in Deutschland, Triest und Ostrava in Tschechien sowie zwischen Paris und Seté in Frankreich.

In den nächsten Monaten plant Ekol weitere neue Länder zu erschließen. Abgesehen von dieser Expansion wird das Unternehmen weitere Niederlassungen in den Ländern eröffnen, in denen es bereits ansässig ist. So wird in absehbarer Zeit ein breites Transportnetzwerk aufgebaut. Weitere Büros und Lager sind nicht nur im Gebiet Polens, sondern auch in Spanien, Bulgarien und Rumänien geplant.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an:

Bogna Blasiak, Corporate Communication Manager of Ekol Europe,

bogna.blasiak@ekol.com / Phone: 0048 663 298 004

Janet Spindler, Corporate Marketing and Communication of Ekol Germany,

janet.spindler@ekol.com / Phone: 0049 221 800 48 218

Über EKOL Logistics:

Der Logistikbetreiber EKOL wurde im Jahr 1990 in der Türkei gegründet. Zurzeit sind Unternehmen in 14 Ländern ansässig und beschäftigt mehr als 6.500 multinationale Mitarbeiter. EKOL zählt zu den Pionieren der integrierten Logistikdienstleistungen in der Türkei und in Europa. Seine Vertriebszentren von über 750.000 m² Innenfläche verteilen sich in der Türkei, Deutschland, Italien, Griechenland, Frankreich, der Ukraine, Bosnien-Herzegowina, Rumänien, Ungarn, Spanien und Polen, der Tschechischen Republik, Bulgarien und im Iran.

Mit seinen Vertriebszentren und seiner jungen und umweltfreundlichen Flotte, die 5 eigene RoRo-Schiffe und mehr als 5.500 Transportmittel beinhaltet, bietet EKOL Transport-, Lager-, Außenhandel und Supply-Chain-Management-Lösungen an, die ökologische, finanzielle, soziale und operative Vorteile bieten.