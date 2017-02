EKOL Griechenland gewinnt Gold Award

Am 7. Februar wurde EKOL Griechenland, im Rahmen der diesjährigen Gala des ‚Transport & Logistics‘ Awards in Athen, mit dem begehrten Gold Award ausgezeichnet. Der Preis wurde in den Kategorien Fracht & Spedition im Bereich internationale Gütertransporte vergeben.

Der ‚Transport & Logistics‘ Award findet in diesem Jahr das dritte Mal in Folge statt und wird von dem Supply Chain Institute LTD Griechenland und der Boussias Communication ausgerichtet. Die Awards sind bereits zu einer Institution in der Industrie geworden.

“Ich bin sehr glücklich und stolz, dass wir diese Auszeichnung erhalten haben. Es zeigt, dass wir die richtige Strategie anwenden und wir uns innerhalb und außerhalb Griechenlands weiter entwickeln. Zum Beispiel haben wir gerade eine eigene Zugverbindung gestartet, die den Kunden ermöglicht, Produkte mit unserem Intermodalservice direkt nach Skandinavien zu versenden. Seit dem EKOL in den griechischen Markt eingetreten ist, wurden bereits 5 Mio. Euro Investitionen in das Land getätigt. Diese Auszeichnung ist der Beweis dafür, dass wir das Geld gut investiert haben“, sagt Dimitris Batakis, Country Manager bei EKOL Griechenland.

“Mit dieser Auszeichnung werden die Mühe und die harte Arbeit aller Kollegen seit der Eröffnung in 2012 anerkannt und belohnt. Obwohl EKOL ein relativ junges Unternehmen in Griechenland ist, haben die kontinuierlichen Investitionen und Geschäftsentwicklungen es zu einem führenden Unternehmen in der Transportbranche gemacht. Im nächsten Jahr hoffen wir, dass uns durch koordinierte Maßnahmen in der Verwaltung, der Unterstützung unserer Muttergesellschaft sowie der 12 Tochtergesellschaften, ein noch stärkeres Auftreten am Markt ermöglicht wird“, sagt Georgios Drakotos, Commercial Manager bei EKOL Griechenland.

EKOL Griechenland ist ein schnell wachsendes intermodales Transportunternehmen, dass eine starke Präsenz im Bereich Transport und Logistik erreicht hat. Das Unternehmen ist ansässig in Thessaloniki und Athen. Darüber hinaus gibt es ein weiteres Büro im Hafen von Lavrio (Athen), von dem aus die eigenen Ekol Fähren koordiniert werden. Durch den Anschluss an den Hafen von Triest wird Griechenland nicht nur mit der Türkei, sondern auch mit Europa verbunden. In Aspropyrgos (Athen) befindet sich ein hochmodernes Lagerhaus für Kontraktlogistik, inländische Dienstleistungen und Cross-Docking. Die Gesamtkapazität von 6.000 m2 beinhaltet den Innenbereich, die Freifläche für externe Lagerhallen, Containerabstellfläche und dem Truckpark. Diese Anlage dient auch als gebundenes Zolllager und kann verschiedene Produktgruppen, einschließlich ADR, speichern. Das EKOL-Team Griechenland besteht aus 50 gut ausgebildeten Mitarbeitern, die aus der internationalen Transport- und Logistikbranche kommen.

EKOL Logistics bietet intermodalen Service, Straßen-, Luft- und Seefracht sowie 3PL Dienstleistungen in 14 Ländern Europas, der Türkei und des Nahen Ostens an.