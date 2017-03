Ekol Logistics eröffnet Niederlassung in Slowenien

Mit dem Selbsteintritt in Slowenien hält Ekol Logistics an seinen Plänen und Strategien fest, eines der bedeutendsten Transportunternehmen in Europa zu werden. Slowenien ist das 15. Land in dem sich das 1990 in der Türkei gegründete Unternehmen mit einer eigenen Niederlassung positioniert.

„Ekol Slowenien wird internationale und inländische FTL- sowie Sammeltransporte anbieten. Das erste Lager planen wir in der Nähe von Ljubljana. Die Lagerhaltung wird für zollgebundene und nicht gebundene Waren erbracht. Bis zum Ende des zweiten Geschäftsjahres planen wir in unserer Geschäftsstelle bis zu 15 Mitarbeiter zu beschäftigen“, sagt Miha Ulcar, Niederlassungsleiter Ekol Slowenien. Auf längere Sicht sei die Bereitstellung von intermodalen Lösungen für grenzüberschreitende Transporte von und nach Slowenien geplant.

Ekol Logistics begann im Jahr 1996 mit der Expansion außerhalb der Türkei und investierte zunächst in Deutschland, Rumänien, Italien, Frankreich, Ukraine, Griechenland und Bosnien-Herzegowina. 2013 wurde Ekol Ungarn Europas gegründet, gefolgt von Ekol Spanien (2014) und Ekol Polen (2015). Das vergangene Jahr stand im Zeichen von Firmengründungen in Tschechien, Bulgarien und im Iran.

