Ekol Logistics erweitert Netzwerk in Polen

Obwohl die türkische Logistikgruppe Ekol erst im Mai 2015 in den polnischen Markt eintrat, werden bereits mehr als 60 Mitarbeiter beschäftigt. Nun vergrößert sich das Unternehmen mit einem weiteren Lager in Koninko (bei Posen). Der geschätzte Umsatz für 2016 beträgt 16 Mio. Euro.

Die neue Lagereinheit mit einer Gesamtkapazität von 2.100 m² ist ein Cross-Dock-Lager für internationale Sammeltransporte. Es liegt an der Autobahn A2 (Ost – West) nahe an einem Zugterminal, ist beheizt und verfügt über sieben Laderampen. Der Standort wurde aufgrund von firmenpolitischen Gesichtspunkten, eine breite Palette an intermodalen Dienstleistungen anzubieten, ausgewählt.

„Neben Sosnowiec ist das Lager bei Posen unsere zweite Investition in ein Cross-Dock-Lager hier in Polen. 2017 werden wir auch ein Lager in Breslau eröffnen. In Polen befinden sich bereits fünf Ekol Filialen: in Sosnowiec, Poznan, Wrocław, Łódź und in Warschau. In den nächsten Wochen werden wir in Tychy ein 6. Büro eröffnen. In Europa werden Sendungen, die aus der Türkei oder aus Griechenland nach Polen geschickt werden, mit einer Ro-Ro-Fähre von Istanbul (mit einem Zwischenstopp in Lavrio bei Athen) bis zum Hafen von Triest und von dort aus mit dem Zug bis nach Ostrava und dann auf der Straße nach Sosnowiec transportiert. Derzeit bieten wir 8 regelmäßige wöchentliche Zugverbindungen zwischen Ostrava und Triest an,“ sagt Artur Pohl, Country Manager von Ekol Polen.

Ekols intermodale Lösungen werden durch zusätzliche Dienstleistungen wie nationaler und internationaler Straßentransport (für verschiedene Sendungsvolumina), Kontraktlogistik und spezialisierte Zolldienste unterstützt. Zurzeit ist das Unternehmen international in 14 Ländern mit über 5.500 eigenen Transporteinheiten unterwegs. Zusätzlich fahren wöchentlich 48 Blockzüge zwischen Triest und Köln, Kiel oder Ludwigshafen in Deutschland, Triest und Ostrava in Tschechien sowie zwischen Paris und Seté in Frankreich.

www.ekol.com

Quelle: oevz.com