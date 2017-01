Ekol startet neue intermodale Verbindung von / nach Triest

„Im Rahmen der kontinuierlichen Expansion bieten wir jetzt eine neue intermodale Brücke an, die Skandinavien, Norddeutschland, Russland und die Ostsee mit Südeuropa und dem Mittleren Osten, zum Beispiel der Türkei oder dem Iran, verbindet. Wir sind uns

sicher, dass diese innovative Lösung geschätzt wird, da es der beste direkte Service sein wird, der neue wirtschaftliche Geschäftsmöglichkeiten für die Regionen eröffnet“, sagt Alaa Jennane, Engineering Business Development Director bei Ekol Logistics.

Der neuen Direktzugverbindung mit Abfahrten im wöchentlichen Intervall liegt eine Zusammenarbeit von Ekol Logistics mit TX Logistik AG und Mercitalia, die für die Traktion zuständig sind, sowie Alpe Adria SpA und TX Logistik AG, die als Managing Transport Operator fungieren, zugrunde. 16 Doppeltaschenwagen befördern insgesamt 32 intermodale Ladeeinheiten (45 ‚oder 13,6 Meter). Möglich ist der Transport von Megatrailern, Wechselbrücken, Container und Sattelauflieger. Begleitend dazu offerieren der Port of Kiel und Stena Line realisieren eine zeitlich abgestimmte Fährverbindung von und nach Göteborg.

„Dieses Projekt zeigt, dass Triest ein sehr guter Standort für Zuganbindungen ist “, erklärt Zeno D’Agostino, Präsident der Hafenbehörde in Triest. „Damit bestätigen wir nicht nur die Rolle des Hafens als bevorzugtes Eingangstor nach Mittel- und Osteuropa, sondern können unseren Markt nach Norden erweitern und erreichen damit Norddeutschland, Dänemark, Finnland und Schweden über den Port of Kiel“.

Ekol Logistics wurde im Jahr 1990 in der Türkei gegründet und beschäftigt aktuell mehr als 6.500 Mitarbeitende an eigenen Standorten in 14 Ländern (Türkei, Deutschland, Italien, Griechenland, Frankreich, Ukraine, Bosnien-Herzegowina, Rumänien, Ungarn, Spanien, Polen, Tschechien, Bulgarien Iran). Mit seinen Standorten mit zusammen 750.000 m² Hallenfläche, fünf eigenen RoRo-Schiffen und mehr als 5.500 Transportmittel bietet das Unternehmen umfassende Lösungen in den Bereichen Transport- / Lagerlogistik und Supply Chain Management.

www.ekol.com

Quelle: oevz.com