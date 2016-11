EKOL’S RORO-Unternehmen‚ Alternative Transport startet mit neuer Fähre “MELEQ”

Innerhalb von nur drei Jahren hat sich die Firma Alternative Transport zu einem der wichtigsten RoRo Transportdienstleistern in Europa entwickelt. Anlässlich der Anschaffung eines sechsten eigenen Fährschiffs, das den Namen MELEQ trägt, fand am Freitag den 18. November der Stapellauf mit 200 geladenen Gästen in Flensburg statt.

MELEQ wird ab Februar 2017 die RoRo-Flotte von Alternative Transport auf der Strecke zwischen der Türkei und Italien verstärken. Das Schiff, das Kapazitäten für 280 Trailer besitzt, ist 210 Meter lang, transportiert bis zu 32.600 Tonnen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 21.3 Knoten.

Nach dem Stapellauf, an dem bedeutende Unternehmer der europäischen Logistikbranche teilnahmen, erklärte Ahmet Musul, Vorstandsvorsitzender von Ekol Logistics und Alternative Transport: „Vor drei Jahren gingen wir mit dem Bau eigener Schiffe auf eine neue Reise. Heute sind wir stolz darauf, bereits unser sechstes RoRo-Schiff, mit dem Namen MELEQ, präsentieren zu können. In den letzten Jahren konnten wir ein nachhaltiges Wachstum erzielen und dadurch mehr als 100 Mio. € in den Ausbau unserer Flotte investieren. Auch nach der Inbetriebnahme von MELEQ werden wir weiterhin neue Investitionen tätigen, um die Frequenzen auf bestehenden Strecken erhöhen zu können. Darüber hinaus planen wir den Bau des Yalova RoRo-Terminals abzuschließen und Anfang 2017 in Betrieb zu nehmen. Durch die Expansionen unserer Flotte und unseres neuen Terminals können wir der Industrie signifikante Vorteile bieten.“

„Wir freuen uns über die Chance und das Vertrauen, dass wir von Ekol Logistics und Alternative Transport entgegengebracht bekommen haben und sind sehr zuversichtlich, dass unsere Erfahrungen und Kenntnisse in der Konstruktion und dem Bau dieser Art von Schiffen, zum Erfolg von Ekol und Alternative beitragen werden“, sagte Henrique Pestana, Chief Design Officer von FSG und der Erbauer von MELEQ.

Über Alternative Transport:

Alternative Transport startete in 2013 als erster intermodaler Güterverkehrsdienstleister der Türkei. Die hochmodernen RoRo-Schiffe Hatche, Paqize, Qezban, Fadiq und Ayshe befördern vier Tage die Woche Waren zwischen den Häfen Haydarpaşa (Istanbul, Türkei) und Triest (Italien) und einmal in der Woche zwischen den Häfen von Alsancak (Izmir, Türkei) und Sète (Frankreich). Das Ziel von Alternative Transport ist es, seinen Kunden einen RoRo-Service anzubieten, der effizienter, nachhaltiger und von hoher Qualität ist.

Über Ekol:

Ekol Logistics wurde 1990 gegründet und hat sich von Anfang an die Zufriedenheit der Kunden zur Hauptaufgabe, um eins der marktführenden Logistikunternehmen in Europa zu werden. Mit der Einführung seiner kommerziellen Aktivitäten und der Organisation internationaler Frachtsendungen hat Ekol seitdem erreicht integrierte Unternehmensstrukturen und Logistikdienstleistungen als 3PL Dienstleister anzubieten. Durch langjährige Erfahrungen, hoch qualifizierter Mitarbeiter und modernstem Equipment, bietet Ekol Kunden aus unterschiedlichsten Branchen integrierte Logistik- und Supply-Chain-Lösungen an. Ekol gehört zu den zukunftsweisenden Anbietern integrierter und innovativer Logistiklösungen in der Türkei und in Europa. Eigene Vertriebszentren stehen in der Türkei auf einer Fläche von ca. 750.000 m² zur Verfügung, in Deutschland, Italien, Rumänien, Frankreich, Griechenland, Ukraine, Bosnien, Ungarn, Spanien, Polen, Bulgarien, Tschechien und Iran erstreckt sich die Fläche auf ca. 100.000 m². Ekol verfügt über 5.500 eigenen Fahrzeugen und mehr als 6.500 multinationaler Mitarbeiter.

Über FSG:

FSG ist der weltweit größte Hersteller von RoRo-Schiffen mit 43 gebauten Einheiten zwischen 2000 und 2016 und insgesamt 1,2 Millionen Bruttotonnen. Die Werft ist bekannt für innovative Design, hinsichtlich eines verbesserten Kraftstoffverbrauchs und einer optimierten Transporteffizienz.