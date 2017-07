Elektrohandelsprofi-Wettbewerb 2017 – die Sieger stehen fest

Elektrohandelsprofi 2017 ist Joanna Oberhofer aus Tirol

Auch heuer hat der Lehrlingsausschuss im Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) wieder einen Elektrohandelsprofi-Wettbewerb veranstaltet. Diesmal handelte es sich um einen Online-Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer sowohl ihr fachliches Können als auch ihre persönlichen Kompetenzen unter Beweis stellen mussten. Aus den Einsendungen konnten nun die Sieger gekürt werden.

Elektrohandelsprofi 2017 ist Joanna Oberhofer, die im Moment ihr zweites Lehrjahr bei der Elektrotechnik Günther Handle GmbH in Tirol absolviert. Sie konnte sich über einen Reisegutschein im Wert von 1.500 Euro freuen. Den zweiten Platz – einen Reisegutschein im Wert von 800 Euro – konnte Miriam Pailer vom Ing. Erich Schreck e.U. in die Steiermark holen. Der dritte Platz geht an Igor Balaban vom A1 Shop Kaufhaus Tyrol in Tirol. Er erhielt einen Reisegutschein im Wert von 400 Euro.

Unter allen Einsendungen wurde auch ein Teilnahmepreis verlost: Dieser geht an Johanna Rappl von der Härtel GmbH in der Steiermark. Sie freute sich über ein neues Apple iPhone 7.

KR Ing. Manfred Malli, Vorsitzender des Fachausschusses Lehrlingsausbildung und Weiterbildung im Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels: „Der Elektrohandelsprofi-Wettbewerb 2017 hat wieder einmal gezeigt, dass es im Elektrohandel topqualifizierte und hochmotivierte junge Mitarbeiter gibt, die einen hoffnungsfroh in die Zukunft blicken lassen. Ich gratuliere den Siegern ganz herzlich, sie haben ihr Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt!“ (PWK577/SR)

