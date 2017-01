Ente ist Markenbotschafter des DQS-Competence Center Logistics

Lukas Logistik als „Held der Logistik“ ausgezeichnet

Lukas Logistik, die gelbe Quietscheente mit Aktentasche und blau-weiß gestreifter Krawatte, ist als Markenbotschafter des Competence Center Logistics (CCL) rund um die Welt unterwegs. Noch mehr als in der realen Welt ist Lukas allerdings in den sozialen Netzwerken präsent und vermittelt auf Facebook, Twitter und Co. die Kernbotschaften des CCL. Nun ist er „Held der Logistik“ des Monats Januar auf der Facebook-Seite der BVL.

Wir haben unseren neuen Mitarbeiter als Helden der Logistik vorgeschlagen, weil er seine Kenntnisse der Zertifizierungs- und Auditsysteme der DQS mit Logistik-Fachleuten weltweit teilt und als Anlaufstelle in den sozialen Netzwerken stets Frage und Antwort steht“, sagt Sebastian Brehm, Entenpapa und Salesmanager Auditsysteme beim CCL.

Die gelbe Ente ist Teil des Online-Auftritts des CCL und wird künftig auf Twitter und Facebook sowohl über Entwicklungen in der Branche als auch Produktneuigkeiten aus dem Hause DQS berichten sowie Kundenanfragen entgegennehmen. „Als Ergänzung zu den traditionellen Kanälen wie Telefonhotline und E-Mail wollen wir mit Lukas zum einen die direktere Kommunikation mit unseren Kunden fördern, zum anderen auch das Bewusstsein für die Logistikbranche stärken“, erläutert Brehm.

Zum Hintergrund der Aktion erklärt Anja Stubbe, zuständig für die Präsenz der BVL im Internet: „‚Helden der Logistik‘ war eine der ersten Aktionen mit Logistik-Content, die wir in den sozialen Netzwerken gestartet haben. Sie hat uns damals sehr dabei geholfen, unsere ersten 1.000 Fans auf Facebook zu gewinnen. Anfangs ging es darum, dass die Kollegen aus der BVL-Geschäftsstelle der Community ihren persönlichen Helden der Logistik und damit auch sich selbst vorstellen. Jüngst ist es nun Lukas Logistik geworden.“

Um mehr über Lukas´ Abenteuer in der Welt der Logistik zu erfahren oder ihn zu kontaktieren, kann man ihm unter @lukaslogistik bei Facebook oder @ccl_dqs bei Twitter folgen.

Wer ihn hingegen einmal Live und in Farbe erleben möchte, kann dies schon bald am Stand der DQS auf der Lounges 2017 in Stuttgart oder auf der Fruit Logistica 2017 in Berlin tun.