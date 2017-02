Erstmals über 170.000 CFPs weltweit – Globaler Trend zu mehr Qualität in der Finanzberatung

Wie die internationale CFP-Dachorganisation, das Financial Planning Standards Board, kürzlich bekannt gab, konnte im vergangenen Jahr die Schallmauer von 170.000 CERTIFIED FINANCIAL PLANNERS™ weltweit durchbrochen werden. Das Wachstum im Jahr 2016 war dabei mit 5,1 Prozent fast doppelt so hoch wie noch 2015.

„Der internationale Trend hin zu mehr Qualität in der Finanzberatung hat sich im vergangenen Jahr nicht nur fortgesetzt, sondern sogar nochmals verstärkt“, kommentiert der Vorstandsvorsitzende des Österreichischen Verbands Financial Planners, Professor Otto Lucius, die vor wenigen Tagen im amerikanischen Denver präsentierten Zahlen. Der starke Zuwachs an CFP-Professionals, der 2016 rund 5,1 Prozent betrug, katapultierte die weltweite Anzahl der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ zum Jahreswechsel auf den Rekordwert von 170.101 zertifizierten Experten aus insgesamt 26 Ländern.

Im Dienst der Gesellschaft

„Im vergangenen Jahr sind wir dem ambitionierten Ziel des Financial Planning Standards Boards, die Anzahl der CFP® bis 2025 auf 250.000 Professionals aus 40 Ländern zu steigern, einen großen Schritt nähergekommen“, so Lucius, dem es auch wichtig ist zu betonen, dass das Anwachsen der globalen „CFP-Familie“ vor allem der Gesellschaft zugute kommt. „Gerade in Zeiten der Verunsicherung ist es wichtig, den Konsumenten Zugang zu kompetenter und vertrauensvoller Finanzberatung, die ausschließlich den Interessen des Kunden verpflichtet ist, zu ermöglichen“, ist sich der Vorstandsvorsitzende der heimischen CFP-Organisation sicher. Berater, die das Gütesiegel CFP® tragen, haben nicht nur eine umfassende Ausbildung absolviert und kommissionelle Prüfungen abgelegt, sondern sich auch einem strengen Ehrenkodex unterworfen und zu ständiger Weiterbildung verpflichtet.

Emerging Markets auf der Überholspur

In der nationalen Betrachtung der Zuwächse stachen 2016, wie auch bereits in den Jahren zuvor, insbesondere die Emerging Markets hervor. Besonders imposante Wachstumsraten konnten etwa Taiwan, Brasilien und Indonesien vermelden. In diesen drei Ländern konnte die Anzahl der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ im vergangenen Jahr um jeweils 27,3, 26,7 und 13,2 Prozent gesteigert werden.

Hinweis: Quelle Bildmaterial: Studio Huger