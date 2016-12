Es gibt keine Cloud – der Server steht nur woanders

dbh referiert auf der LogiMAT darüber, wie das Potenzial von IT-Outsourcing effizient in der Logistik genutzt werden kann

Auch in 2017 öffnet die LogiMAT (14. bis 16. März 2017, Neue Messe Stuttgart) als internationale Fachmesse für Distribution, Material- und Informationsfluss wieder ihre Tore. Unter dem diesjährigen Motto „Wandel gestalten, Digital – Vernetzt – Innovativ“ setzt die LogiMAT auf Trends wie Internet der Dinge, Industrie 4.0 oder auch Cloud Services.

Aber was bedeutet Digitalisierung in der Logistik? Gibt es überhaupt eine Cloud oder steht der Server nicht einfach nur woanders? Dieser provokanten These geht die dbh Logistics IT AG (dbh) während des Vortrags am Mittwoch, 15. März 2017, von 12:30 bis 13:00 Uhr im Forum D, Halle 7, Forum Innovativ nach. Daniel Braß, Key Account Manager IT Services bei dbh, zeigt auf, wie das Potenzial von IT-Outsourcing effizient in der Logistik genutzt werden kann. Für weiterführende, persönliche Gespräche stehen die dbh Berater am Messestand in Halle 7 / 7C66 bereit. Dort präsentiert das Unternehmen zusätzlich Software und Lösungen rund um die Themen Zoll, Außenhandel und Compliance.

Warum Software für eine effiziente Supply Chain wichtig ist

Die größten Hürden auf dem Weg der Warenströme sind Zollbestimmungen, Compliance-Regelungen, Gesetze und Steuerforderungen. Nur wenn alle Formalitäten geklärt sind, kommen die Waren ans Ziel. Jeder Zeitverlust verursacht zusätzliche Kosten. Auf diesen wesentlichen Ebenen einer effizienten Supply Chain werden die dbh Softwarelösungen wirksam. Durch die elektronische Zollabwicklung mit Advantage Customs oder die Prüfung von Personen und Gütern gegen geltende Sanktionslisten und Embargos mit Advantage Compliance werden globale Warenströme zuverlässiger, günstiger und sicherer. Alle Anwendungen von dbh für Zoll, Außenhandel und Compliance sind auch als SAP Plug-In verfügbar.