Ethiopian eröffnet hochmodernes Cargo Terminal-II in Addis Abeba

Afrikas größter Luftfrachtcarrier, Ethiopian Airlines, eröffnet heute das neu errichtete Cargo Terminal-II auf dem Flughafen Addis Abeba. Die Anlage umfasst eine Gesamtfläche von 150.000 m². Sie verfügt über ein Trockenterminal-Lager, ein gekühltes Terminal für verderbliche Waren, vollautomatische neueste ETV-Technologie (Elevating Transport Vehicle), ein Flughafen-Vorfeld mit Platz für 5 zusätzliche Großraum-Frachtflugzeuge, genügend Lkw-Stellplätze sowie eine Mitarbeiterkantine und Waschräume. Das neue Cargo Terminal ist auch mit unterschiedlichen Klimakammern für die Lagerung und den Umschlag temperaturempfindlicher Produkte wie frischen landwirtschaftlichen Produkten, Pharmazeutika oder Life Science Produkten ausgestattet.

Group CEO Ethiopian Airlines, Herr Tewolde GebreMariam, dazu: „Die Infrastrukturentwicklung ist eine der vier Säulen unserer schnellen, rentablen und nachhaltigen Wachstumsstrategie ‚Vision 2025‘, wir haben massive Investitionen in Infrastrukturprojekte getätigt, um unsere Anlagen zu modernisieren und auszubauen für einen Gesamtbetrag von 150 Mio. USD. Das neue Cargo Terminal-II bietet mit unserem bestehenden Terminal-I eine Gesamtkapazität von rund 1 Mio. Tonnen pro Jahr und ist damit die größte auf dem afrikanischen Kontinent.“

Ethiopian Cargo und Logistics Services betreibt 8 eigene Frachter zu 39 globalen Frachtzielen in Afrika, Asien und Europa mit einem durchschnittlichen täglichen Aufkommen von 650 Tonnen zusätzlich zur Beiladefracht von 150 Tonnen, zu über 95 Zielen weltweit.

Ethiopian Airlines ist die am schnellsten wachsende Fluggesellschaft in Afrika. Derzeit wird der 15-Jahres-Strategieplan „Vision 2025“ umgesetzt, mit dem Ziel zum führenden Luftfahrtskonzern auf den Kontinent zu werden. Das Unternehmen bedient den Großteil des afrikanischen Passagier- und Frachtnetzes mit einer Flotte aus hochmodernen und umweltfreundlichen Flugzeugen wie Airbus A350, Boeing 787, Boeing 777-300ER, Boeing 777-200LR, Boeing 777-200 Frachter oder Bombardier Q-400 mit Doppelkabine, mit einem durchschnittlichen Flottenalter von fünf Jahren, und fliegt mehr als 95 internationale Destinationen auf fünf Kontinenten an.

www.ethiopianairlines.com

Quelle: oevz.com