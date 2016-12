Eurogate: Neue Geschäftsführer in Bremerhaven und Hamburg

Geschäftsführerwechsel in Bremerhaven und Hamburg: Peter Zielinski, seit 1999 Geschäftsführer des Eurogate Container Terminals Hamburg, geht am 31. Dezember 2016 in den Ruhestand. Die Leitung des Hamburger Terminals übernimmt für ihn sein Bremerhavener Kollege Wolfgang Schiemann, der nach zwölf Jahren an die Elbe zurückkehrt. Wolfgang Schiemann übergibt am 1. Jänner 2017 seinerseits die Geschäftsführung des Eurogate Container Terminals Bremerhaven an die bisherige Betriebsleiterin Manuela Drews (siehe Foto).

Manuela Drews, Jahrgang 1978, ist seit April 2010 Betriebsleiterin und Prokuristin des Eurogate Container Terminals Bremerhaven. Nach ihrem Studium zum Wirtschaftsingenieur an der Fachhochschule Emden mit Auslandssemestern in Groningen (Niederlande) und Leicester (Großbritannien) nahm sie 2003 ihre Tätigkeit im Eurogate-Konzern als Führungsnachwuchskraft im Traineeprogramm auf. Im Jänner 2008 begann sie als Leiterin Operation am Eurogate Container Terminal Bremerhaven. Manuela Drews ist neben ihren Aufgaben als Betriebsleiterin auch zollverantwortliche Person und gehört dem Vorstand des Bremerhavener Vereins Hafentunnel an.

Wolfgang Schiemann, Jahrgang 1955, war bereits von 2000 bis 2004 Betriebsleiter des Eurogate Container Terminals Hamburg. Im Juli 2004 übernahm er die Verantwortung als Geschäftsführer des Eurogate Container Terminals Bremerhaven.

Wolfgang Schiemann ist ein Mann der Seefahrt. Der Wismarer ging mit 17 Jahren zur See, startete seine Berufsausbildung zum Matrosen in Rostock auf Schiffen der damaligen Staatsreederei DSR. Im Anschluss an seine Ausbildung zum Nautischen Offizier und an seinem aktiven Dienst in der Handelsschifffahrt, war er ab 1983 im Seehafen Rostock und im Verkehrsministerium der ehemaligen DDR im Einsatz. Nach der Wende wechselte er nach Hamburg zu Eurokai wurde 2000 Betriebsleiter am Eurogate Container Terminal Hamburg.

Eurogate ist Europas führende, reederei-unabhängige Containerterminal-Logistik-Gruppe. Das Unternehmen betreibt gemeinsam im Netzwerk mit dem italienischen Terminalbetreiber Contship Italia elf Containerterminals von der Nordsee bis zum Mittelmeer. In Ergänzung zum Containerumschlag in den Seehäfen bietet Eurogate intermodale und cargomodale Dienstleistungen an. Die 1999 gegründete Unternehmensgruppe hält aktuell bei einem europaweiten Umschlag von 14,6 Mio. TEU im Jahr.

www.eurogate.eu

Quelle: oevz.com