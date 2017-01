Europa Worldwide feiert 50-jähriges Bestehen

Europa Worldwide wurde 1966 im Londoner East End gegründet. Der Eigentümer, Adrian Chambers, war ein professioneller Rennfahrer, der Schwierigkeiten hatte eine Firma zu finden, die Autos und Teile zwischen dem Vereinigten Königreich und Italien versendet. Zu dieser Zeit gab es keine Autobahnen quer durch Frankreich und Italien und keine Roll-on-Roll-off-Fähren, was bedeutete, dass Lkw per Kran als Deckfracht in Southampton verladen werden mussten.

Etwa 47 Jahre später, im Jahr 2013 wurde die Firma von Andrew Baxter erworben, mit 460 Beschäftigten und einem Umsatz von 76 Mio. GBP (90 Mio. Euro). Der neue Eigentümer verpflichtete sich zu einem zweijährigen Restrukturierungsprogramm, einschließlich dem Aufbau von vier Sparten – Straße, Lagerlogistik, Luft- & Seefracht und „Showfreight“. Der Umsatz des Unternehmens sollte die Marke von 100 Mio. GBP (117,5 Mio. Euro) erreichen.

Firmenchef Andrew Baxter, der ein eifriger Befürworter des Ausstiegs aus der EU war, sieht das Unternehmen derzeit in der besten Form in seiner 50-jährigen Geschichte. Er will zukünftig die Vorteile des Brexit nutzen.

Die 30 Mio. GBP Anlage in Dartford und das 1,7 Mio. GBP IT-Programm des Unternehmens sind nur zwei Kapitalinvestitionen, die Europa auf dem Weg zum Erfolg deutlich weitergebracht haben. Das Ziel ist die Marktführerschaft für die Spedition von Waren zwischen dem Vereinigten Königreich und in Europa bis zum Jahr 2018.

Andrew Baxter sagt: „Unser Geschäftsmodell hat langfristig Stabilität für das Unternehmen geschaffen. Wir hatten einige bittere Pillen zu schlucken, um das Geschäft restrukturieren zu können, aber diese Veränderungen waren notwendig um das künftige Wachstum zu sichern. Unser Fokus liegt nun auf höherer Rentabilität und Expansion. Das wird durch natürliches Wachstum geschehen und wir werden mittel- bis langfristig geeignete Akquisitionen in Betracht ziehen wenn sie mit unseren strategischen Ambitionen zusammenpassen.“

Den Brexit erachtet Andrew Baxter als große Chance für das Unternehmen und die Branche. Er sagt: „In einer Zeit, in der viele Unternehmen nach dem EU-Referendum den Blick nach innen richten und abbauen, nutzen wir die Chancen. Wir sind ein wichtiger Bestandteil in der Lieferkette von vielen Unternehmen in Großbritannien und im Ausland, und es ist wichtig, dass wir weiterhin hart für unsere Kunden arbeiten, um ihre Betriebe noch erfolgreicher zu machen.“

www.europa-worldwide.com

Quelle: oevz.com