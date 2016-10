Eva Air jetzt mit mehr Frachtkapazität auf der Wien-Route

Mit einem „Water Salute“ hat der Flughafen Wien am 4. Oktober die Boeing 777-300ER der privaten taiwanesischen Fluggesellschaft Eva Air willkommen geheißen. Das neue Fluggerät kommt ab sofort auf der Strecke Wien – Bangkok – Taipei v.v. zum Einsatz und ersetzt damit den bisherigen Airbus A330-200.

Eva Air fliegt weiterhin viermal pro Woche – Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag – von Wien über Bangkok nach Taipei. Abflug ist jeweils um 19:35 Uhr mit Ankunft am nächsten Tag um 11:00 Uhr Vormittag in Bangkok beziehungsweise um 17 Uhr in Taipei. Der Rückflug ist jeweils Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag um 23:40 Uhr ab Taipei via Bangkok, mit Ankunft am nächsten Tag um 09:40 Uhr in Wien Schwechat.

Die private taiwanesische Fluggesellschaft Eva Air ist Star Alliance-Mitglied und wurde 1989 als Schwestergesellschaft der Evergreen Marine Corporation, eine der weltweit größten Containerreedereien mit Sitz in Taipei, gegründet. Sie bedient derzeit mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika) mit 74 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus. Die B777-300ER bildet das „Rückgrat“ der Eva Air-Langstrecken-Flotte mit mittlerweile 26 Fluggeräten; 10 weitere sind bereits bestellt.

2016 feiert Eva Air das Jubiläum des 25-jährigen Bestehens: Am 1. Juli 1991 fand der Erstflug nach Bangkok statt. Wien war im November 1991 die erste europäische Destination im Netzwerk der Airline.

