Ewals Cargo Care übernimmt Quehenberger Logistics NL B.V.

Per 1. Jänner 2017 hat Ewals Cargo Care die Firma Quehenberger Logistics NL B.V. in Weert übernommen. Die Akquisition erweitert und stärkt die Dienstleistungspalette von Ewals Groupage B.V. (der Sammelgut-Anbieter innerhalb von Ewals Cargo Care) in Osteuropa und der Türkei, zusätzlich zu den laufenden Betrieben in Mittel- und Südeuropa.

Seit 27. Jänner 2017 wird der Standort in Weert als eigenständige Einheit Ewals Groupage East B.V. geführt. Durch die Übernahme entsteht eine direkte Achse in die Länder Rumänien, Bulgarien, Griechenland und Türkei, die mehrmals pro Woche über Liniendienste verbunden sind.

Die Entscheidung von Quehenberger Logistics zur Veräußerung der niederländischen Gesellschaft steht im Einklang mit der Unternehmensstrategie zur Konzentration auf die Entwicklung in den Kernregionen in Mittel- und Osteuropa. Quehenberger Logistics mit Sitz in Straßwalchen in Österreich ist ein in Privatbesitz befindlicher Anbieter von Transportmanagement-Lösungen, weltweiter Luft- und Seefracht sowie Kontraktlogistik. Das Unternehmen beschäftigt 2.700 Mitarbeiter an 87 Standorten in 18 Ländern.

Seit mehr als 100 Jahren bietet Ewals Cargo Care Transport- und Logistikdienstleistungen. Mit 2.000 Mitarbeitern in 15 Ländern, 3.000 Trailern und 500 Zugmaschinen organisiert das Unternehmen täglich über 5.000 Transporte. Die Hälfte davon wird unter Verwendung der intermodalen Mega-Huckepack-Flotte ausgeführt.

Ewals Cargo Care ist ein in der vierten Generation geführtes Familienunternehmen und setzt heute jährlich über 600 Mio. Euro um. Der Hauptsitz ist in Tegelen in Holland.

www.ewals.com

Quelle: oevz.com