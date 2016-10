Fachzeitschrift LOGISTIK express Heft 4/2016 – Jetzt lesen und Informationsvorsprung sichern

Liebe Leserin, lieber Leser!

Diese LOGISTIK express Ausgabe 4/2016 widmet sich u. a. der dynamischen Entwicklung des eCommerce-Marktes. Mit dem eCommerce Logistik-Day am 10. November im Twin Conference Center in Wien setzen wir dazu ein Zeichen. Gemeinsam mit dem Institut des Interaktiven Handels und in Kooperation mit DHL Paket (Austria) sowie Executive Management Advisors nehmen wir die Logistikprozesse unter die Lupe. Holen Sie sich Ihren Informationsvorsprung und buchen Sie noch heute ihren Platz!

Viel Spaß beim Lesen – holen Sie sich Ihren Informationsvorsprung

LEITARTIKEL / BLICKPUNKT

04 Europa: Schade, die Idee war eigentlich nicht schlecht…

HANDEL + HANDEL 4.0

06 Der 1. österreichische eCommerce Logistik-Day steht vor der Tür!

08 Das IKEA-Prinzip: Das beste Angebot aus zwei Welten realisieren

10 Kurier-, Express- und Paketgeschäft: Eine Branche im Steigflug

12 Mehr eCommerce in einen ganzen Tag zu packen geht nicht!

14 Wenn’s dringend ist…

16 Standorttag: Das neue Stationär kann mehr

18 Berlin – das Mekka der deutschen Handelsszene

LOGISTIK + INDUSTRIE 4.0

20 Drei Verkehrsminister an drei Kongresstagen

22 Mut zum produktiven Scheitern

24 Wie der Einkauf die Spreu vom Weizen trennt

25 Digitalisierung muss greifbar werden

26 Industrie 4.0 ist bereits Realität

INTRALOGISTIK + INDUSTRIE 4.0

28 ATP und WITRON realisieren ein Top-eCommerce-Logistikzentrum

32 KNAPP: „smart warehouse“ für innovative Arbeitsplatzversorgung

34 Rüggeberg und Dematic: Retrofit-Projekt Tablarlager

36 Knapp: Neuer Schwung für die Logistik von Würth

FINANZMARKT LOGISTIK

38 Amazon wird seine Umsätze steigern

40 China: Suche nach Know-how und Sicherung der Marktposition

TRANSPORT + LOGISTIK 4.0

44 Temmel baut neues Logistikcenter für Magna

46 Westrans verbessert mit WEBFLEET Fahrerkommunikation

48 Logserv: Wenn heiße Brammen schweben

50 CargoCruise im Winterschlaf?

JOB + KARRIERE

54 Von TUL zu SCM – die Entwicklung der Logistik in Österreich – Teil II

57 Was Logistik-Fachkräfte von heute brauchen?

58 Führungskräfte Coaching, ein Angebot der HR-Abteilung?

60 Menschen in Bewegung

62 Messen & Events