FELB etabliert einen weiteren Bahnservice ab China

Die Far East Land Bridge Ltd. hat eine neue Route nach Russland ins Programm aufgenommen. Die Strecke führt von Guangzhou in China zum Terminal Vorsino. Die Laufzeit zwischen diesen beiden Standorten beträgt 14 bis 16 Tage. Abfahrtstag ist sonntags ganzjährig mit Ausnahme von Feiertagen in China und Russland.

Es besteht eine Teilladungsoption für diese Strecke, was die Flexibilität für alle Unternehmen, die sich für den Transport von Waren aus China nach Russland interessieren, stark erhöht. Über Vorsino als Haupt-Bahnterminal für Moskau kann FELB seine russischen Kunden besser bedienen. Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die Ladungen aus den Provinzen Guangdong und Fujian einschließlich Guangzhou und Städte wie Shenzhen, Dongguan, Foshan und Huizhou transportieren lassen wollen.

Zusätzlich zu der Strecke von Guangzhou nach Russland will FELB in den nächsten Monaten weitere Routen aus Süd-China zu mehreren Standorten nach Europa bedienen.

www.FELB.world

Quelle: oevz.com