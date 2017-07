Flughafen Budapest bekommt Direktanbindung mit den USA

Mit einem deutlichen Netz-Ausbau hat der Flughafen Budapest am 7. Juli die Wiederaufnahme der US-Flüge angekündigt. LOT Polish Airlines hatte zuvor die Flüge vom ungarischen Flughafen nach New York (JFK) und Chicago O’Hare bestätigt. Erwartet wird die Ankunft von regelmäßigen 787-8 Flügen; der erste Flug soll am 3. Mai 2018 starten, und verbindet New York viermal pro Woche beziehungsweise Chicago zweimal pro Woche mit Budapest. Die Wiederaufnahme der US-Verbindungen folgt auf die Abwanderung von American Airlines und Delta Air Lines aus dem ungarischen Markt im Jahr 2011.

„Wir freuen uns sehr diese jüngste Entwicklung von LOT Polish Airlines in Budapest verkünden zu dürfen. Damit sind wir nicht nur mit einem Ziel in den USA verbunden, sondern mit zwei“, ist der Geschäftsführer des Flughafen Budapest Jost Lammers erfreut. „In einem schnell wachsenden Markt wie Budapest ist dies ein äußerst bedeutender Schritt für uns, der durch eine enge Zusammenarbeit von LOT, dem Flughafen Budapest, der ungarischen und polnischen Regierung sowie der ungarischen Tourismusagentur erreicht werden konnte. Eine weltweite Anbindung ist in der heutigen globalen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung, und diese wichtigen Verbindungen werden die Nachfrage nach Reisen steigern und letztlich die Wettbewerbsfähigkeit des ungarischen Marktes maximieren.“

Das Marktpotenzial lag im vergangenen Jahr bei knapp 150.000 Passagieren zwischen Budapest und New York und macht den nordöstlichen europäischen Flughafen zum größten Markt in Europa der aus New York noch nicht angeflogen wird, beziehungsweise zum viertgrößten aus New York noch nicht angeflogenen Ziel weltweit. Nach New York ist Chicago das aus Budapest am zweitstärksten angefragte Ziel in USA, mit einem Marktpotenzial von mehr als 42.000 Passagieren zwischen den beiden Städten im Jahr 2016.

www.bud.hu

Quelle: oevz.com