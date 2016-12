FOTON Germany Construction Machines GmbH und BROCK Kehrtechnik GmbH etablieren strategische Partnerschaft

Zusammenschluss soll Synergien auf dem deutschen und dem internationalen Markt für Kehrmaschinen schaffen

Die FOTON Germany Construction Machines GmbH (FGCM) aus Essen und die BROCK Kehrtechnik GmbH (BROCK Kehrtechnik) aus Witten gehen eine strategische Partnerschaft ein. Durch den Zusammenschluss profitieren beide Gesellschaften von den Stärken und Kernkompetenzen der jeweils anderen: BROCK Kehrtechnik ist seit Jahren national und international als einer der Marktführer im Bereich Kehrtechnik auf Nutzfahrzeugen etabliert. FGCM, die auf Engineering spezialisierte deutsche Tochtergesellschaft des chinesischen Nutzfahrzeug-Herstellers Beiqi Foton Motor Co., Ltd., bietet dem Wittener Unternehmen eine langfristige Perspektive. So soll das Geschäft der BROCK Kehrtechnik weiter ausgebaut und gestärkt werden. Hierzu bringt FGCM zusätzliche Expertise bei der Entwicklung innovativer Technologien für Kehrmaschinen mit ein. Durch die internationale Aufstellung des Mutterkonzerns erhält BROCK Kehrtechnik zudem als Premiummarke Zugang zum chinesischen Markt.

Ziel der Partnerschaft zwischen FGCM und BROCK Kehrtechnik ist es, national und international Synergien zu schaffen. So suchte FGCM nach einem Partner, der im deutschen Kommunalfahrzeug-Bereich etabliert ist. Durch die Verbindung der Expertise aus dem eigenen Engineering mit dem Know-how von BROCK Kehrtechnik will FGCM sowohl das bestehende Geschäft des deutschen Kehrmaschinenherstellers ausbauen als auch die Expansion des Unternehmens auf bisher noch nicht erschlossene Märkte vorantreiben.

Derweil markiert die Entscheidung der BROCK Kehrtechnik GmbH, sich mit FGCM zusammenzuschließen, einen strategischen Schritt für das Industrieunternehmen. BROCK Kehrtechnik führt sein Geschäft sowie die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern unverändert fort. Die Geschäftsführung wird sich aus dem FGCM-Geschäftsführer Manfred Lenhart und dem BROCK Kehrtechnik-Geschäftsführer Thorsten Laß zusammensetzen. Ingo Nowakowski, bislang geschäftsführender Gesellschafter und Unternehmensgründer, steht dem Unternehmen in beratender Funktion weiterhin zur Seite. „In den letzten Jahren haben wir unseren Marktanteil stetig vergrößert, waren nun jedoch an unsere Grenzen gestoßen. Um als Qualitätsanbieter noch intensiver zu wachsen, haben wir einen starken Partner gesucht, der uns hilft, unsere Marktstellung durch Innovationen und erweiterte Produktionskapazitäten auszubauen. Mit dem Verkauf an FGCM stellen wir dies sicher. Das Unternehmen besitzt die nötigen Kapazitäten, um BROCK Kehrtechnik in die Zukunft zu führen“, erläutert Ingo Nowakowski seine Entscheidung.

Dr. Albert Schander von Clairfield International, der die Transaktion für die Verkäufer strukturiert und verantwortlich gesteuert hatte, bestätigt: „Dank der bei den Mitbewerbern anerkannten Technologieführerschaft von BROCK konnten in einem fokussierten Bieterverfahren viele strategische Wunschkandidaten interessiert werden. Am Ende hat sich die FOTON Germany Construction Machines GmbH durch eine Kombination aus Schnelligkeit, Verständnis für das Zielunternehmen und dessen Markt, attraktiver Übernahmestruktur und überzeugender Wachstumsaussicht gegen seine Mitbieter durchgesetzt.“

Thorsten Laß, Geschäftsführer der BROCK Kehrtechnik GmbH, ergänzt: „An der FOTON Germany Construction Machines GmbH hat uns das langfristige Konzept überzeugt. Dieses sieht unter anderem vor, BROCK Kehrtechnik global zur Premiummarke aufzubauen. Zudem erhalten wir Zugang zu Zukunftstechnologien beispielsweise im Bereich Elektromobilität. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern am Standort Witten wollen wir diese Perspektiven erfolgreich verwirklichen.“

Partnerschaft ebnet Weg für Expansion

Ein strategischer Pfeiler der Partnerschaft ist, die Kehrmaschinen von BROCK Kehrtechnik künftig auch in China zu vertreiben. Der Markt ist der größte weltweit und verfügt über weitreichendes Entwicklungspotenzial. Fehlten bislang noch Ressourcen für die Expansion, werden diese nun von FGCM sowie dem Mutterkonzern bereitgestellt. „Beiqi Foton Motor Co., Ltd. ist auf dem chinesischen Markt mit einer eigenen Kehrmaschinen-Marke vertreten. Die Maschinen von BROCK Kehrtechnik sollen künftig als Premiummarke die Produktpalette nach oben ergänzen“, sagt Manfred Lenhart, Geschäftsführer FOTON Germany Construction Machines GmbH und BROCK Kehrtechnik GmbH. „BROCK Kehrtechnik profitiert also von der Expansion, die ohne die Marktkenntnisse und -verbindungen der Beiqi Foton Motor Co., Ltd. nicht möglich wäre. Gleichzeitig wird BROCK die Entwicklungen in China mit seinem Know-how unterstützen und kann seine Kompetenzen dadurch noch stärker zur Geltung bringen. Dennoch gilt auch nach dem Zusammenschluss uneingeschränkt die Devise: BROCK bleibt BROCK.“

Bild: Die neue Geschäftsführung setzt sich aus Manfred Lenhart und Thorsten Laß zusammen. Unternehmensgründer Ingo Nowakowski steht dem Unternehmen in beratender Funktion weiterhin zur Seite. (Thorsten Laß, Manfred Lenhart, Ingo Nowakowski v.r.)

Über BROCK Kehrtechnik GmbH

Die BROCK Kehrtechnik GmbH wurde 1993 gegründet. Das Unternehmen entwickelt und produziert an seinem Standort in Witten Kompakt- und Großkehrmaschinen sowie Flughafenequipment für sämtliche Reinigungsarbeiten. Mit einem Marktanteil von mehr als 20 Prozent in Deutschland und circa 10 Prozent in der EU27 ist BROCK Kehrtechnik heute einer der größten Hersteller von Kehrmaschinen für die Bereiche Straßen- und Spezialbau sowie von Fahrzeugen mit Sonderlösungen. Kompetenz, Qualität und Zuverlässigkeit sind wesentliche Bestandteile der Unternehmensphilosophie, auf die sich Mitarbeiter, Partner, Dienstleister und Kunden seit jeher verlassen.

Über FOTON Germany Construction Machines GmbH

Im Jahr 2011 wurde FOTON Germany Construction Machines GmbH als deutsche Konzerntochter des chinesischen Nutzfahrzeugherstellers Beiqi Foton Motor Co., Ltd. gegründet. Von der Ruhrmetropole Essen aus steuert die Gesellschaft die Entwicklungen des FOTON-Konzerns im Bereich Baumaschinen. Das Team erfahrener Spezialisten wird dabei unterstützt von namhaften strategischen R&D-Partnern sowie den starken Entwicklungsteams der Engineering Center China. Als Kompetenzzentrum entwickeln und konstruieren die Experten maßgeschneiderte, intelligente Systemlösungen für neue Produkte und arbeiten gleichzeitig an der kontinuierlichen Weiterentwicklung bestehender Baumaschinen wie zum Beispiel Betonpumpen, Bagger und Krane.

Unternehmenskontakt:

FOTON Germany Construction Machines GmbH

Martina Polke

Tenderweg 1, 45141 Essen

martina.polke@foton-essen.de

Pressekontakt

LEWIS Communications GmbH

Rabea Roos

Derendorfer Allee 33, 40476 Düsseldorf

0211 / 8824 760

foton@teamlewis.com