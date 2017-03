Frischlogistik GmbH realisiert neues Lagerkonzept in Baden

Im Jahr 2015 wurden sämtliche Baumax-Filialen für immer geschlossen, so auch der Standort in Baden nahe der NÖM AG. Die Firma Baumärkte A. Sochor & Co GmbH, die Franchisenehmer der Firma OBI ist, kaufte schließlich das 40.000m² große Grundstück aus der damaligen Konkursmasse. Auf Grund des steten Wachstums der NÖM AG war natürlich das Interesse seitens der NÖM AG gegeben, diese an das Betriebsgelände anschließende Fläche, zu erwerben und zu nutzen.

Nach einer einjährigen Verhandlungsphase war es nun soweit, Mitte März wurde der Vertrag unterzeichnet und das ehemalige Baumax-Gelände wanderte in das Eigentum der Frischlogistik GmbH, eine 100%ige Tochter der NÖM AG.

„Wir werden ein völlig neues Lagerkonzept realisieren und kleinere Lagerstandorte, die zurzeit noch im Umland von Wien verteilt sind, zentralisieren. So werden wir nachhaltig viele innerbetriebliche Lkw-Kilometer reduzieren“, freut sich Andreas Hofbauer, Geschäftsführer der Frischlogistik GmbH, über die zusätzliche Lagerkapazität direkt neben der NÖM. „Die vier Hektar große Fläche mit dem bestehenden Gebäude werden wir für ungekühlte Produkte aus dem Hause NÖM nutzen“, beschreibt er die Beweggründe für den Zukauf.

„Um allen Markttrends mit neuen Verpackungen gerecht zu werden, investieren wir jährlich zwischen 10 und 15 Mio. Euro in neue Technologien, um so schließlich unseren Konsumenten, Innovationen in gewohnter NÖM Manier anbieten zu können“, erklärt Ing. Josef Simon, Vorstand der NÖM AG. „Ein naheliegender Schluss also, auch weiter in die Standortkonsolidierung in Baden, mit dem Kauf des ehemaligen Baumax-Areals zu investieren“, unterstreicht er die Hintergründe des Kaufs.

www.noem.at

Quelle: oevz.com