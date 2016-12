Führungskräfte Coaching, ein Angebot der HR-Abteilung?

Brauchen Führungskräfte überhaupt Coaching und wenn ja, was sollen diese dann dabei beachten? Was kann professionelles Coaching bewirken und wann ist es wichtig, ein solches in Anspruch zu nehmen? Diese Fragen stellte die Redaktion des LOGISTIK express an Isabella Weindl.

Um eine Führungskraft zu werden, können Sie vieles im Vorfeld lernen und sich auf die zukünftigen Aufgaben vorbereiten. Später, als Führungskraft selbst sind Sie an der Spitze oft einsam. Es wird von Ihnen „erwartet“, dass Sie das „richtige“ tun. Unabhängig davon, welchen Führungsstil Sie bevorzugen oder welche Methoden Sie anwenden, um Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu leiten – eines bleibt immer gleich: als Mensch arbeiten sie mit Menschen!

Gerade als Führungskraft im Logistikbereich sind Sie gewohnt alle Aufgaben zur Planung, Koordination, Durchführung und Kontrolle der Güterflüsse professionell zu erledigen. Kann aber auch Führung – salopp ausgedrückt und in Anlehnung der „Seven-Rights-Definition“ nach Plowman – durch das richtige Wort in ausreichender Menge und richtiger Tonalität, zur richtigen Person, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort immer gelingen?

Manche Mitarbeiter brauchen mehr Unterstützung, andere wollen lieber sehr eigenverantwortlich arbeiten. Als Führungskraft stehen Sie daher auch im Spannungsfeld zwischen der Loyalität zu Ihren Mitarbeitern und der Loyalität dem Unternehmen oder den Unternehmensinteressen gegenüber. Soft Skills, die für Mitarbeiter im mittleren Management ausgezeichnet passen, erweisen sich in der Rolle als Führungskraft dann als nicht ausreichend genug. Als Führungskraft sind Sie ja jeden Tag mit anspruchsvollen Herausforderungen konfrontiert. Da ist es wichtig, dass Sie sich auf Ihre Stärken konzentrieren können und bereits im Trockentraining manche „worst cases“ reflektiert haben.

Coaching in Anspruch zu nehmen zeigt, meinen Erfahrungen nach, von Stärke und Weitsicht. Jeder Führungskraft wird zugestanden, Experten für schwierige betriebliche Fragestellungen zu konsultieren. Niemand wird Ihre Kompetenz in Frage stellen, wenn Sie die Rechts- oder Finanzabteilung zu Rate ziehen. Was also sollte gegen Unterstützung für die wichtigen Führungsaufgaben sprechen?

Einige Beispiele dazu:

Kunde XY liefert die Dokumente zur Ware immer erst im letzten Augenblick, das bringt Ärger und Streit zwischen den Abteilungen.

Ein Kollege reagiert auf jede Anregung verschnupft.

Sobald es etwas stressig wird, steigt der Aggressionspegel in der Abteilung.

Am Freitag schaut jeder so schnell wie möglich aus dem Betrieb zu kommen.

Es fallen Aussagen wie “ im Urlaub kann ich nicht abschalten“ oder „krank sein kann ich mir nicht leisten“

Sie kennen solche Dinge aus Ihrem eigenen Umfeld? Sie haben als Führungskraft damit schon Ihre liebe Not gehabt, diese gut zu lösen?

Professionelles Coaching versteht sich als Unterstützung und Begleitung in Entscheidungssituationen und in komplexen (Veränderungs-) Prozessen. Gemeinsam mit Ihrem Coach reflektieren Sie Ihre Anforderungen und Ihr Vorgehen bzw. Ihr Verhalten, um so zu – für Sie klaren – Antworten zu kommen. Vertrauensaufbau, Schadensbegrenzung, Verantwortung übertragen oder übernehmen und delegieren können sind Themenfelder im Coaching, ebenso Selbstreflexion und Verhalten in Stresssituationen.

Unter fachkundiger Begleitung können Sie das ins Coaching mitgebrachte Thema aus einer anderen, einer Metaperspektive betrachten. Das erweitert Ihre Sichtweise und Sie können entspannt mehrere für Sie umsetzbare Lösungen finden. Gezielte Fragen helfen Ihnen dabei, den nötigen Abstand zu bekommen. Coaching leistet damit auch einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Qualitätssicherung – ihres Unternehmens und ihrer Person.

Je nach Fragestellung ist noch individuell zu klären, was mehr Sinn macht. Coaching kann für Einzelpersonen und Gruppen eingesetzt werden. Das macht auch gerade in größeren Unternehmen Schule: die Führungskräfte individuell in Einzelcoachings zu unterstützen und periodisch ein Gruppencoaching für Führungskräfte derselben Ebene zu ähnlichen unternehmensrelevanten Themen/Fragestellungen durchzuführen.

Wenn es Krisen und Unsicherheiten gibt, dann sind besonders die Führungskräfte gefordert. Jedenfalls sollten Führungskräfte immer dann professionelles Coaching in Anspruch nehmen, wenn sie Aufgaben einmal aus einem anderen Blickwinkel sehen wollen. Das stärkt und gibt Sicherheit für zukünftige Entscheidungen. Es ist jedem Unternehmen an Herz zu legen, dass Coaching einen festen Platz im Angebot der HR-Abteilung hat, regelmäßig und vorbeugend. Es stellt sich für mich somit gar nicht so sehr die Frage ob Führungskräfte Coaching brauchen, denn der Erfolg spricht für sich und steht in keinerlei Relation zu den Kosten, sondern eher wann und durch wen.

Wie finden Sie nun den passenden Coach?

Da jeder Mensch individuell ist und andere Bedürfnisse hat, wird es wohl von Vorteil sein mehrere Coachs anzufragen und auch zu unterschiedlichen Schwerpunkten mit unterschiedlichen Coachs zu arbeiten. Jedenfalls aber sollte der Coach betriebswirtschaftliches und unternehmerisches Verständnis haben und auch selbst über entsprechende Berufserfahrung verfügen. Vorsicht ist bei Anbietern geboten, die alles und jedes können. Ein seriöser Coach wird immer auf ein Erstgespräch verweisen und lehnt manchmal auch Aufträge oder Anfragen ab.

KommR Isabella Weindl, MSc CMC: Unternehmensberaterin, systemische Organisations- und Personalentwicklerin, Wirtschaftstrainerin und Coach. Ihre Schwerpunkte liegen auf den Themen Change und Diversity. Vor ihrer Selbstständigkeit war sie am Flughafen Wien für ein Speditionsunternehmen tätig. www.ich-pds.at

