GDP-Zertifizierung für KEP-Dienstleister

KEP-Dienstleister, die Arzneimittel für die Pharmaindustrie transportieren, können ihre Dienstleistungsqualität künftig durch eine Zertifizierung nachweisen.

In Zusammenarbeit mit dem Competence Center Logistics (CCL) der Deutschen Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) hat der Bundesverband der Kurier-Express-Postdienste (BdKEP) ein eigenes auf die Branche abgestimmtes Regelwerk erstellt. Es erfüllt die Anforderungen der Richtlinie der Europäischen Union an den sicheren Vertrieb pharmazeutischer Produkte (GDP). „Mit unserem eigenen Regelwerk haben wir uns gezielt auf die KEP-relevanten Aspekte der GDP konzentriert“, erklärt Andreas Schumann, der Vorsitzende des BdKEP. Den Nachweis darüber, dass sie die Bestimmungen von BdKEP-GDP einhalten, müssen die Transportunternehmen dabei in einer neutralen Überprüfung durch Auditoren der DQS erbringen. Wenn sie das Audit erfolgreich absolviert haben, erhalten sie ein Zertifikat, das ihre Leistungen bestätigt. Ausgegeben wird dies vom BdKEP, der das Zertifikatmanagement durchführt.

Zertifikat für BdKEP-Mitglieder deutlich günstiger

KEP-Dienstleister, die nicht Mitglied im Bundesverband sind, können sich für eine Zertifizierung aber auch direkt an das CCL der DQS wenden. Dann gelten für das Zertifikat jedoch die deutlich höheren Nutzungsgebühren der Zertifizierungsstelle. Alternativ können sie sich für eine Verbandsmitgliedschaft entscheiden. Andreas Schumann: „Wer als KEP-Dienstleister ein GDP-Zertifikat benötigt, profitiert deutlich von den Sonderkonditionen für BdKEP-Mitglieder.“ Diese sparen über die dreijährige Nutzungsdauer nämlich fast die Hälfte der anfallenden Gebühren.

Ausgestellt wird ein BdKEP-GDP-Zertifikat für drei Jahre. Je nach Ergebnisqualität im Zertifizierungsaudit können in dieser Zeit jedoch jährliche Überprüfungsaudits anfallen. „Unternehmen, die uns mit sehr hoher Qualität im Audit rundum überzeugen, haben je nach Ergebnis nur jedes zweite oder dritte Jahr ein Überprüfungsaudit – dazwischen genügt bei diesen Betrieben eine Selbstüberprüfung“, berichtet Wolfgang Engel, Leiter des CCL der DQS.

Wer sich für eine BdKEP-GDP-Zertifizierung interessiert, kann sich auch als BdKEP-Mitglied direkt an das CCL der DQS wenden. Dort werden die Audits koordiniert. Zertifikatserstellung und Verwaltung erfolgen durch den Bundesverband.

Über das Competence Center Logistics (CCL ) der DQS GmbH

Im Competence Center Logistics (CCL) bündelt die DQS GmbH ihr branchenspezifisches Fachwissen. Das CCL bietet umfassende, branchenspezifische Audits ebenso wie Kombinationen benachbarter Audits durch die ganzheitliche Betrachtung der erforderlichen Managementstandards.

Über den BdKEP

Der Bundesverband der Kurier-Express-Post-Dienste e.V. – BdKEP – vertritt seit 1990 die gewerbepolitischen Interessen von Kurier-, Express-, Paket- und Briefdiensten. Er ist Ansprechpartner für Politik, Ministerien, Behörden, Presse und Brancheninteressierte. Der BdKEP setzt sich für offene Postmärkte ein und hat im Mai 2014 die Open Postal Alliance gestartet. Über diese Plattform setzen sich Technologieanbieter, KEP‐Unternehmen, Institutionen sowie Verbrauchervertreter gemeinsam für den diskriminierungsfreien KEP-Marktzugang ein.