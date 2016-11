Gebrüder Weiss-Aufsichtsräte erhalten Ehrenpreis für Lebenswerk

Anlässlich des Vorarlberger Wirtschaftsforums am 10. November 2016 im Bregenzer Festspielhaus erhielten die ehemaligen Geschäftsführer und heutigen Aufsichtsräte von Gebrüder Weiss, Heidi und Paul Senger-Weiss, den „Ehrenpreis der Vorarlberger Wirtschaft“ für ihr unternehmerisches Lebenswerk.

Nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg, eine vorbildliche Unternehmenskultur, die Treue zum Standort Vorarlberg sowie die Einzigartigkeit des Lebenswerks der jeweils geehrten Person zählen zu den entscheidenden Kriterien des von der Industriellenvereinigung Vorarlberg, der Wirtschaftskammer Vorarlberg und den Vorarlberger Nachrichten initiierten Preises.

Dass Heidi und Paul Senger Weiss, von 1968/69 bis 2004 gemeinsam Geschäftsführer von Gebrüder Weiss, genau diese Kriterien in besonderer Weise erfüllen, hob der Herausgeber der Vorarlberger Nachrichten und Laudator Eugen A. Russ in seiner Rede hervor: „Wenigen Menschen in der Wirtschaft gelingt es, in ihrer Schaffensphase ein solch traditionelles Unternehmen wie es Gebrüder Weiss ist nicht nur zu erhalten, sondern entscheidend weiterzuentwickeln. Solche Ausnahmepersönlichkeiten machen Mut, sie sind interessant und man kann von ihnen lernen.“

Quelle: oevz.com