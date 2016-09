Gebrüder Weiss investierte 6 Mio. Euro in Esslingen

Das Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss weihte am 23. September im Rahmen einer Feier seine neue Umschlagshalle am Standort Esslingen bei Stuttgart ein. Rund 70 Gäste, darunter Vertreter heimischer Wirtschaftsunternehmen besuchten die Veranstaltung.

Ausgestattet mit einem verbesserten Schallschutz, energieeffizienter Beleuchtung, modernen Kameraanlagen erfüllt der Neubau die höchsten Standards an Technik, Sicherheit und Ökologie. Das Investitionsvolumen betrug rund 6 Mio. Euro.

„Durch die Bündelung unserer Umschlagsaktivitäten in Esslingen haben wir unsere Transportprozesse in Baden-Württemberg deutlich vereinfacht“, erklärte Jochen Gonser Niederlassungsleiter bei Gebrüder Weiss Esslingen, die Vorteile des neuen Konzeptes. Bis Anfang dieses Jahres wurden die Umschlagsmengen noch auf mehrere Standorte in der Region verteilt. Mit der jetzigen Lösung spart der Logistiker täglich rund 30 regionale Lkw-Fahrten pro Tag ein.

Am Standort Esslingen beschäftigt Gebrüder Weiss heute 240 Mitarbeiter, davon rund 50 im Umschlagsterminal. Das Gebäude liegt verkehrstechnisch günstig direkt an der Bundesstraße 10 und nahe der Autobahn A8. Zum etablierten Leistungsportfolio zählen europaweite Stückguttransporte mit etwa 80 Direktverkehren sowie Teil- und Komplettladungen.

Seine Transportservices hat Gebrüder Weiss in den letzten Jahren neben Osteuropa verstärkt Richtung Zentralasien ausgebaut – entlang der ehemaligen Seidenstraße. „Schon heute profitieren unsere Kunden von unserem nahtlosen Niederlassungsnetz zwischen Süddeutschland und China“, sagte Jochen Gonser. Unter den weltweit 150 Standorten des Mutterkonzerns befinden sich eigene Niederlassungen in der Türkei, Georgien, Kasachstan und in China.

www.gw-world.com

Quelle: oevz.com