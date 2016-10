Gebrüder Weiss: Markus Jelleschitz wird Head of Corporate Sales

Markus Jelleschitz (39) ist neuer Head of Corporate Sales bei Gebrüder Weiss. In dieser Funktion zeichnet der gebürtige Niederösterreicher für die Weiterentwicklung der globalen Vertriebsstrategie sowie die Betreuung von Großkunden des internationalen Transport- und Logistikunternehmens verantwortlich.

„Gebrüder Weiss verfügt über rund 150 Standorte weltweit“, so Jelleschitz. „Die Aufgabe meines Teams ist es, dieses lokale Know-how zu bündeln und unseren multinationalen Kunden weltweit durchgängige Lösungen aus einer Hand zu bieten.“

Markus Jelleschitz ist bereits seit 2004 bei Gebrüder Weiss angestellt. Nach mehreren Stationen im Controlling und Projektmanagement übernahm Jelleschitz 2007 die Leitung der Niederlassung in Bratislava. Seit 2010 ist Jelleschitz Landesleiter von Gebrüder Weiss Slowakei. Unter seiner Verantwortung haben die slowakischen Standorte nicht nur in puncto Umsatz und Ertrag eine positive Entwicklung genommen. Auch die Expertise des Transport-und Logistikunternehmens in anspruchsvollen Branchen wie der High-Tech-Industrie konnte unter seiner Mithilfe weiter vertieft werden. In seiner neuen Funktion berichtet Markus Jelleschitz direkt an Vorstandsmitglied Heinz Senger-Weiss.

Quelle: Gebrüder Weiss

Quelle: mylogistics.net