Gebrüder Weiss setzt starke interkontinentale Akzente

Gebrüder Weiss unternimmt im Zuge der Neuausrichtung seiner Markenstrategie im Luft- und Seefrachtbereich den nächsten Schritt: Die bisherigen ‚Weiss-Röhlig‘-Standorte in Kanada, den Arabischen Emiraten, Vietnam, China, Taiwan und Japan firmieren ab dem 1. Juli 2017 einheitlich unter der Marke ‚Gebrüder Weiss‘.

Zudem eröffnete das Unternehmen zum 3. April 2017 fünf weitere Büros in strategisch wichtigen Märkten: Dazu zählen zwei neue Luft- und Seefracht-Stationen in Deutschland. Die beiden Büros mit insgesamt 40 Mitarbeitern befinden sich an den zentralen Verkehrsknotenpunkten Hafen Hamburg (Seefracht) und dem Flughafen Frankfurt (Luftfracht).

Zwei weitere Büros von Gebrüder Weiss wurden an den weltweit dritt- und viertgrößten Containerhäfen in Hongkong und Shenzhen eingerichtet. Zu den vor Ort-Services der 26 Mitarbeiter zählt neben Luft- und Seefracht-Services auch die Lagerlogistik. Die Dienstleistungen an dem bereits bestehenden Gebrüder Weiss-Logistikstandort in Singapur werden ebenfalls um Luft- und Seefracht erweitert. Im Zuge dessen steigt dort die Anzahl der Beschäftigten von 12 auf 16 Personen.

Den fünften Standort etablierte das Logistikunternehmen im Emirat Abu Dhabi. Er ist mit vier Mitarbeitenden besetzt, die neben Luft- und Seefracht auch Verzollung anbieten. Der Standort auf der arabischen Halbinsel ergänzt die bestehende Niederlassung in Dubai. Beide Emirate haben sich aufgrund ihrer guten geographischen Lage und Strukturvoraussetzungen als Drehkreuze des internationalen Luft- und Seefrachtverkehrs etabliert und wachsen weiter.

Zusammen mit den neuen Büros betreibt Gebrüder Weiss weltweit rund 60 eigene Luft- und Seefracht-Standorte in 23 Ländern – von Vancouver über Zürich und Moskau bis nach Shanghai und Tokio. Von den weltweit rund 6.500 Gebrüder Weiss-Beschäftigten arbeiten 859 Personen im Bereich Air & Sea – der Großteil davon in Europa (352) und in den chinesischen Niederlassungen (278). An vielen Standorten zählen neben dem Luft- und Seefrachttransport auch Logistiklösungen zum etablierten Serviceportfolio.

„Wir bauen die Marke ‚Gebrüder Weiss‘ weltweit noch stärker aus und positionieren uns als global agierender Full-Service-Logistiker. Die Erweiterung unseres internationalen Standortnetzes zum jetzigen Zeitpunkt ist für uns der folgerichtige Schritt“, sagt Heinz Senger-Weiss, Air & Sea-Vorstand bei Gebrüder Weiss.

Bereits im Dezember 2016 hatte das Transport- und Logistikunternehmen zusammen mit Röhlig die Umbenennung aller Weiss-Röhlig-Standorte angekündigt. Je nach Eigentümerschaft werden diese entweder unter „Gebrüder Weiss“ oder „Röhlig“ firmieren. Ziel beider Unternehmen ist es, weiter mit ihren Produkten weltweit zu wachsen und ihre jeweiligen Marken global unabhängig zu führen. Die Geschäftsbeziehungen zu Partnern und Kunden bleiben von diesen Maßnahmen unberührt, da die Unternehmen ihre operative Kooperation fortsetzen.

www.gw-world.com

Quelle: oevz.com