GLS Gruppe hebt ISO-Zertifikate auf 2015er-Standards

Zertifizierung von Qualitäts- und Umweltmanagementsystem mit „Upgrade“ auf 2015er-Normen

Systeme von GLS-Gesellschaften in 18 Ländern angepasst

Als einer der ersten europäischen Paket­dienste ließ die GLS Gruppe ihr Qualitäts- und Umweltmanagementsystem nach den im Herbst 2015 revidierten ISO-Normen überprüfen.

Im Zuge der externen Audits passte GLS das Qualitäts- und Umweltmanage­mentsystem von operativen Gesellschaften in 18 Ländern an die Normen ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 an.

„Wir haben das Update genutzt, um die kontinuierliche Weiterentwicklung unse­rer bestehenden Systeme voranzutreiben“, sagt Rico Back, CEO der GLS Gruppe. „Qualitätssicherung und nachhaltiges Handeln sind Schlüsselfaktoren unserer Leistung.“

Die externen Audits nahm die international anerkannte Prüfgesellschaft DEKRA im September 2016 vor. In vielen Ländern ist das Qualitätsmanagement-System der GLS bereits seit über zwölf Jahren ISO-zertifiziert. Das Prüfsiegel für ihr Um­weltmanagementsystem erhielt GLS erstmals 2011 in den Niederlanden. Seit 2015 gelten beide Zertifikate für alle operativ tätigen GLS-Gesellschaften sowie für die internationale Anbindung von Partnern in weiteren Staaten.

Die GLS Gruppe in Europa

GLS, General Logistics Systems B.V. (Hauptsitz Amsterdam), realisiert zuverlässige, hochwer­tige Paketdienstleistungen für über 220.000 Kunden in Europa und bietet zusätzlich Express- und Logistikleistungen. „Qualitätsführer in der europäischen Paket­logistik“ ist der Leitsatz der GLS. Dabei legt GLS Wert auf nachhaltiges Handeln. Mit eigenen Gesellschaften und Partnern deckt die Gruppe 41 europäische Staaten ab und ist über vertraglich gesicherte Allianzen mit der ganzen Welt verbunden. 41 zentrale Umschlagplätze und mehr als 700 Depots stehen GLS zur Verfügung. Mit ihrem straßen­basierten Netz ist GLS einer der führenden Paketdienstleister in Europa. Rund 14.000 Mitarbeiter und ca. 20.000 Fahrzeuge sind täglich für GLS im Einsatz. Im Geschäftsjahr 2015/16 transportierte GLS 431 Millionen Pakete und erzielte einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro.

Weitere Informationen: gls-group.eu