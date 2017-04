GLS übernimmt Overnight-Paketdienst Postal Express

General Logistics Systems B.V. (GLS) gibt heute die Übernahme des regionalen Overnight-Paketdienstes Postal Express Inc. bekannt.

Postal Express ist ein regionaler KEP-Dienstleister, der in den US-Staaten Washington, Oregon und Idaho tätig ist. Das Unternehmen realisiert Übernacht-Paketzustellungen, vor allem für Business-to-Business-Kunden aus zahlreichen Branchen. Die Übernahme folgt auf den Kauf von Golden State Overnight Delivery Service Inc. (GSO).

Rico Back, Chief Executive Officer der GLS Group, erklärt: „Mit der Übernahme von Postal Express entsprechen wir unserer Strategie einer vorsichtigen und gezielten geografischen Expansion.“

Der Kaufpreis für 100 Prozent der Anteile von Postal Express liegt bei 13,3 Millionen USD (circa 12,5 Millionen EUR*). Das Unternehmen wird für Berichtszwecke in GLS konsolidiert, jedoch als separate Einheit geführt. Postal Express hat im vergangenen Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2016 endete, einen Umsatz von 42 Millionen USD erzielt und stellte rund 8,7 Millionen Pakete zu.

*Wechselkurs USD : EUR = 1 : 0.9405

Über die GLS Gruppe

GLS, General Logistics Systems B.V. (Hauptsitz Amsterdam), realisiert zuverlässige, hochwertige Paketdienstleistungen für über 220000 Kunden in Europa und bietet zusätzlich Express- und Logistikleistungen. „Qualitätsführer in der europäischen Paketlogistik“ ist der Leitsatz der GLS. Dabei legt GLS Wert auf nachhaltiges Handeln. Mit eigenen Gesellschaften und Partnern deckt die Gruppe 41 europäische Staaten und vier US-Staaten ab und ist über vertraglich gesicherte Allianzen mit der ganzen Welt verbunden. 41 zentrale Umschlagplätze und mehr als 700 Depots stehen GLS zur Verfügung. Mit ihrem straßenbasierten Netz ist GLS einer der führenden Paketdienstleister in Europa. Rund 14000 Mitarbeiter und ca. 20000 Fahrzeuge sind täglich für GLS im Einsatz. Im Geschäftsjahr 2015/16 transportierte GLS 431 Millionen Pakete und erzielte einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro.

Über Postal Express

Postal Express, gegründet 1995, ist ein Übernacht-Paketdienstleister im Nordwesten der Vereinigten Staaten. Kunden von Postal Express genießen einen erstklassigen Service zu wettbewerbsfähigen Preisen, inklusive Spätabholung und individuellen Anpassungsmöglichkeiten. Das Unternehmen beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und verfügt über ein Netzwerk von 15 Umschlagsplätzen.