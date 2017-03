Greencarrier und JAS Wordlwide bilden strategische Allianz

Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung bieten JAS und Greencarrier Freight Services Fracht- und Logistik-Dienstleistungen im weltweiten Netz von JAS sowie die umfangreichen Dienste von Greencarrier in den nordischen Ländern und den baltischen Staaten. Beide Unternehmen werden sich gegenseitig ausschließlich in ihren jeweiligen Gebieten vertreten.

„Greencarrier hat eine starke Position in den nordischen Ländern und im Baltikum. Die Allianz mit JAS Worldwide gibt uns einen breiteren internationalen Rahmen und großes Potenzial um unsere Kunden weltweit bedienen zu können“, kommentiert Stefan Björk, Mehrheitseigentümer von Greencarrier.

„Der Ausbau unserer Dienstleistungen mit Greencarrier unterstreicht die wichtige Rolle der beiden Unternehmen in der globalen Transport- und Logistikbranche“, ergänzt Marco Rebuffi, President und CEO von JAS Worldwide.

Greencarrier ist in der nordischen Region eines der größten Privatunternehmen das sich auf globale Transportlösungen spezialisiert. Greencarrier Freight Services ist ein Teil der Greencarrier-Gruppe und beschäftigt 650 Mitarbeitende in 13 Ländern. Das Unternehmen bietet flexible Transport- und Logistiklösungen. Heimatmarkt des Unternehmens sind die nordischen und die Länder rund um die Ostsee. Die unabhängige Position ermöglicht es Greencarrier die besten Möglichkeiten für die Kunden auszuwählen.

JAS Worldwide wurde 1978 in Mailand in Italien gegründet und erweiterte seine Aktivitäten in den 1990er Jahren nach Nord- und Südamerika. Während Europa und die USA voraussichtlich immer eine große Rolle in der Organisation spielen werden, wurde in letzter Zeit auch vermehrt Wert darauf gelegt die Aktivitäten in der Asien-Pazifik-Region auszubauen. JAS hat große Investitionen in diesem Bereich in Australien, China, Hongkong, Indonesien, Japan, Kasachstan, Korea, Malaysia, Singapur, Taiwan, Thailand und Vietnam getätigt. Da dieser Bereich weiter wächst, wird auch weiteres Wachstum für JAS Worldwide erwartet.

Das Unternehmen hat außerdem erhebliche Investitionen in den Märkten in Lateinamerika getätigt: Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Peru, Uruguay, Venezuela und Panama. Aktuell deckt JAS mehr als 80 Länder mit über 240 Büros und Agenturen ab, und beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter weltweit.

www.freightservices.greencarrier.com; www.jas.com

Quelle: oevz.com