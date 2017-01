Grimaldi-Gruppe stärkt die Verbindungen von und nach Venedig

Venedig wird in die Route Ancona-Igoumenitsa-Patras aufgenommen, die derzeit täglich durch die Schiffe „Cruise Europa“ und „Cruise Olympia“ bedient wird. Abfahrten von Venedig sind um 11:59 Uhr am Dienstag und Mittwoch, mit Ankunft am Folgetag in Igoumenitsa und Patras um 7:00 Uhr beziehungsweise 1:00 Uhr. Die Abfahrt von Patras ist um 19:00 Uhr am Montag und Dienstag, beziehungsweise von Igoumenitsa am Dienstag und Mittwoch um 1:00 Uhr, mit Ankunft in Venedig um 8:30 Uhr am Dienstag und Mittwoch.

Das zur Grimaldi-Gruppe gehörende Unternehmen Grimaldi Euromed S.p.A., ist der Eigentümer der „Cruise Europa“ und „Cruise Olympia“, und wird direkt den Venedig-Ancona-Igoumenitsa-Patras-Dienst betreiben. Die Konzernsparte Minoan Lines ist die Generalvertretung in Griechenland sowie Partner für einige Dienstleistungen an Bord. Mit einer Ladekapazität für 3.000 Laufmeter Rollgut, 3.000 Passagiere und 215 Begleitautos, sind die „Cruise Europa“ und „Cruise Olympia“ die größten Kreuzfahrtfähren im Mittelmeer.

Die neue See-Verbindung zwischen Venedig, Igoumenitsa und Patras ergänzt das bestehende Angebot für den reinen Transport von Rollgut zwischen diesen Häfen, der dreimal pro Woche in beide Richtungen mit den beiden Schiffen „Euro Trieste“ und „Euro Patrasso“ betrieben wird. Damit steigt die Anzahl der Abfahrten von dem Lagunenhafen nach Griechenland für den Transport von Rollgut auf bis zu fünf pro Woche.

Mit dieser Erweiterung bestätigt die Grimaldi-Gruppe ihre führende Position im Güter- und Personenverkehr zwischen Italien und Griechenland. Die Gruppe bietet ein umfassendes Netz von Seeverkehrsverbindungen zwischen beiden Ufern der Adria, darunter der mehrtägige Dienst Brindisi-Igoumenitsa-Patras und der tägliche Dienst Ancona-Igoumenitsa-Patras. Darüber hinaus wird ein Ro-Ro-Dienst geboten, der die Häfen Ravenna und Bari dreimal pro Woche und Richtung mit Patras verbindet.

Die Stärkung der Verbindungen von und nach Venedig ist eine Bestätigung für die strategische Bedeutung des Lagunenhafens im „Meeresautobahnnetz“ der Grimaldi-Gruppe. Venedig spielt eine zunehmend bedeutende Rolle als Logistikplattform in der nördlichen Adria für den Warenverkehr zwischen Norditalien, Nord- und Mitteleuropa und dem östlichen Mittelmeerraum.

Die 1947 gegründete Grimaldi Group mit Hauptsitz in Neapel beschäftigt etwa 13.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von mehr als 120 Schiffen und zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Transport von Autos und Ro-Ro-Ladung.

www.grimaldi.napoli.it

Quelle: oevz.com