Großauftrag der Lufthansa Cargo für 7Days Foodservice

Die Lufthansa Cargo AG hat der 7Days Foodservice GmbH in diesem Monat die Steuerung ihrer Perishables-Logistik ab dem Flughafen Frankfurt/Main übertragen. Der Auftrag ist ein Gesamtpaket, das aus drei Aufgaben besteht: der Verzollung der leicht verderblichen Ware, der Übernahme im Perishables-Zentrum von Lufthansa Cargo im Frankfurter Flughafen sowie dem Straßentransport an die Empfänger. Es handelt sich dabei um nationale und internationale Transporte im Rahmen des Fresh-to-door-Services von Lufthansa Cargo mit einem Frachtgewicht von mehr als 15.000 Tonnen pro Jahr.

„Uns war wichtig, einen erfahrenen Partner zu haben, der die Gesamtverantwortung für den letzten Teil dieser sensiblen Logistikkette übernimmt“, sagt Oliver Blum, Leiter Operations Fresh/td and Cross Functions bei Lufthansa Cargo. Vor allem gehe es darum, die Schnelligkeit und Zuverlässigkeit sicher zu stellen, die diesen Service ausmachen. „7Days Foodservice bringt dafür alle nötigen Voraussetzungen mit.“

Das auf Frischelogistik spezialisierte Unternehmen hat für die Erfüllung des Auftrags zwei Partnerunternehmen mit ins Boot geholt. „Wir arbeiten bei der Verzollung mit Sotracom und für das Trucking der Ware mit Thermotraffic zusammen“, sagt Carsten Glos, Geschäftsführer der 7Days Foodservice. Beide Partner kennen das Geschäft und die besonderen Anforderungen im Umgang mit der sensiblen Fracht seit langem. „Die Perishables-Logistik hat in den letzten Jahren überdurchschnittlich stark zugelegt. Unser Ziel ist es, mit einer starken Gesamtleistung das bestehende Wachstum abzusichern und die Voraussetzungen für weiteres Wachstum zu schaffen.“

Die 7Days Group GmbH & Co. KG vereint unter ihrem Dach Unternehmen, deren Kerngeschäft Logistiklösungen für ausgewählte Branchen sind. Eigentümer der Gruppe, die ihren Sitz in Frankfurt/Main hat, ist Thomas Kirschner. Zusammen mit der PVG und der Tochtergesellschaft 7Days Media Services GmbH ist das Unternehmen Marktführer im Pressegroßhandel in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Tochtergesellschaft 7Days Foodservice GmbH ist einer der führenden Anbieter im Bereich der Logistik für die Systemgastronomie. Die 7Days-Gruppe beschäftigt im In- und Ausland mehr als 1.400 Mitarbeiter.

www.7days-group.com; www.lufthansa-cargo.com

Quelle: oevz.com