    GROUP7 mit German Brand Award 2017 ausgezeichnet

GROUP7 wurde im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Berlin der Preis für eine erfolgreiche Markenführung in der Kategorie „Industry Excellence in Branding“ verliehen. Das Konzept überzeugte die Jury, welche sich aus einem hochkarätigen Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft zusammensetzt.

Wir sind äußerst stolz, dass wir mit diesem prestigeträchtigen Preis ausgezeichnet wurden. Der Award ist Bestätigung für uns, dass wir mit nachhaltiger Marken- und Produktkommunikation wesentlich zum Unternehmenserfolg beigetragen haben und ist uns ein Ansporn auch in der Zukunft innovative und effektive Kommunikationswege zu wählen“, so Günther Jocher, Vorstand GROUP7 zur Auszeichnung.

Das Ziel des German Brand Awards ist es, wegweisende Marken und Markenmacher zu entdecken, zu präsentieren und zu prämieren. Geehrt werden innovative Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation ebenso wie Persönlichkeiten und Unternehmen, die in der Welt der Marken wegweisend sind. Teilnehmen können ausschließlich Unter­nehmen, die durch das German Brand Institute, seine Markenscouts und Expertengremien nominiert wurden. Das German Brand Institute wurde durch den Rat für Formgebung und die GMK Markenberatung initiiert und vor über 60 Jahren auf Antrag des Deutschen Bundestages gegründet.

Die Preisträger wurden am 29. Juni 2017 in Berlin geehrt. Mehr als 500 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Medien verfolgten die Auszeichnung.

